Pomsta na seba nenechala dlho čakať. Pytliaka v národnom parku ušliapali na smrť slony

Dôkazom je pytliak, ktorý sa pokúšal ujsť z národného parku v Afrike, no pri pokuse o útek ho na smrť ušliapali slony. Mužovi boli na stope aj strážcovia parku, slony to však ani najmenej nezaujímalo.

Jeden z mužov na následky poranení zomrel

Ako informuje portál IFLScience, 17. apríla sa strážcom afrického Národného parku Kruger podarilo spozorovať troch neznámych mužov. Mysleli si, že ide o pytliakov, privolali preto na pomoc políciu a mužov sa pokúsili dolapiť. Ako však informuje portál Sanparks, o partiu pytliakov sa postarali slony. Jeden z nich síce skončil v rukách polície, zvyšní dvaja však vbehli priamo do stáda slonov, ktoré ich ušliapalo.

Keď strážcovia dorazili na miesto, jeden z mužov bol ešte nažive, krátko po prevoze do nemocnice však zraneniam napokon podľahol. Odhaduje sa, že tretí z pytliakov bol taktiež ranený, no jeho telo sa nenašlo, pravdepodobne sa mu podarilo ujsť. Muži mali pri sebe zbrane, čo svedčí o tom, že sa do národného parku neprišli len pokochať prírodou.

Za posledných niekoľko rokov sa v Afrike podarilo dolapiť stovky pytliakov, ktorí sa vo väčšine prípadov zamerali najmä na nosorožce a na slony. Gareth Coleman, výkonný riaditeľ parku Kruger vyjadril poľutovanie nad tým, že musel prísť o život človek. Zároveň však dodal, že je na strážcov parku, ako aj na mužov zákona nesmierne hrdý a cení si, že sa životy zvierat snažia ochrániť za každú cenu.

Pytliactvo predstavuje závažný problém

Coleman zároveň vyzval ľudí, ktorí žijú v okolí, aby sa nebáli poskytnúť polícii akékoľvek informácie týkajúce sa pytliakov. Dodal, že do boja proti pytliactvu sa každoročne investuje množstvo peňazí. Tie by však mohli poslúžiť aj inak, napríklad na vytvorenie nových pracovných miest pre lokálnych obyvateľov a na rozvoj krajiny.

Podobne ako iné turistické atrakcie, aj národný park bol tvrdo zasiahnutý pandémiou koronavírusu. Zisky z turizmu totiž tvoria dôležitú časť miestnej ekonomiky. Pytliactvo ohrozuje nielen samotné zvieratá, ale aj pracovné pozície, ktoré vďaka turizmu vznikajú. Pytliactvo je však dôkazom toho, aká zlá je situácia v krajine.

Množstvo ľudí žije v absolútnej chudobe a pracovných príležitostí je extrémny nedostatok. Tí, ktorí nemajú inú možnosť, sa uchyľujú práve k zabíjaniu vzácnych zvierat. Okrem toho, ponuka je tam, kde je aj dopyt. Na vine teda nie sú len samotní pytliaci, ale aj ľudia, ktorí od nich nakupujú. Toto ani zďaleka nie je jediný prípad, kedy sa o spravodlivosť postarali zvieratá. V roku 2019 sa odohral podobný prípad. Pytliaka najprv ušliapali slony a na jeho mŕtvole si následne pochutili levy.