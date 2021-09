Polícia zastrelila vzácneho bieleho jeleňa, ktorý pobehoval po meste. Vraj nemala inú možnosť

Ako píše portál BBC, ľudia v meste Bootle v Merseyside boli šokovaní, keď v nedeľu ráno videli túlať sa voľne žijúce zviera.

RSPCA uviedla, že odporučila polícii, aby „jeleňa nechala tak, aby sa domov vrátil sám“. Polícia v Merseyside však uviedla, že sa príslušníci rozhodli jeleňa usmrtiť po tom, čo vznikli obavy, že by mohol jeho pohyb ohroziť motoristov a chodcov.

Typical – shoot first and ask questions later. The police and RSPCA can make all the excuses that they like, but this poor animal didn’t deserve to die and a method should have been found to capture it. #whitedeer #easyoption https://t.co/aASt9CXCHs

— Glen Dunvegan Ⓥ 🌻🌱 #3in4 (@GlenDunvegan) September 28, 2021