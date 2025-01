Pohotová reakcia herečky Meryl Streep jej zachránila život. Jej synovec opísal odvážny krok, ku ktorému sa musela uchýliť

Iní by spanikárili a na nič sa nezmohli, legendárna herečka zachovala chladnú hlavu. Ukázala, koľko odvahy v sebe má. Lesné požiare v Los Angeles pripravili o domy mnohé známe osobnosti a iných obyvateľov. Prírodná katastrofa sa dotkla aj herečky, pričom vďaka svojej duchaprítomnosti neprišla o svoj život. Hrozilo totiž najhoršie.

Podľa jej synovca sa oscarová herečka Meryl Streep pustila do akcie po tom, čo spadnutý strom zablokoval príjazdovú cestu, keď sa pokúšala dostať zo svojho domu deň po vypuknutí požiarov. Jej správanie bolo priam ukážkové, vyzerá to tak, že nepodľahla panike a jednala pokojne a s rozumom.

Vo svojej úprimnej spovedi o požiaroch v Altadene, Pacific Palisades a Hollywoode, ktorá bola uverejnená v New York Magazine, herečkin synovec opísal, ako si jeho 75-ročná teta požičala susedove nožnice na drôt a „vystrihla v plote dieru vo veľkosti auta“. Hviezda filmu Diabol nosí Pradu potom prešla cez susedov dvor, aby unikla ničivým plameňom, spomenul jej synovec.

Ešte stále nie je koniec

Meryl Streep bola jednou z mála obyvateľov oblasti, ktorých skúsenosti s požiarmi boli vyrozprávané v newyorskom magazíne. Katastrofa si vyžiadala 29 obetí na životoch a zničila viac ako 15 000 stavieb. Najmenej 130 000 ľudí utieklo do bezpečia, vrátane celebrít, ktoré bojovali so skazou.

Dažďová búrka v posledných dňoch priniesla do Južnej Kalifornie potrebnú vlhkosť a vítanú úľavu pre obyvateľov Los Angeles, ako informoval Los Angeles Times. Ryan Kittell, meteorológ Národnej meteorologickej služby v Oxnarde, povedal, že aj keď množstvo zrážok nestačilo na to, aby sa úplne zabránilo požiarom, veľmi to nepriaznivej situácii pomohlo.