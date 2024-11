Podelili sa o šťastnú novinku a vyslúžili si vlnu kritiky. Bianka zareagovala na ostré odkazy, ktoré s Jovinečkom dostali

Len nedávno sa na sociálnych sieťach pochválili zásnubami a teraz oznámili ďalšiu šťastnú novinku. Bianka a Filip zvykli pridávať videá susedovho psíka, ktorého si veľmi obľúbili a ktorého chodili hladkať, na čo im ľudia začali hromadne posielať fotografie svojich jazvečíkov a odkazovať im, že by si tiež mali jedného zohnať. Keď to však urobili, náhle ich zaplavila kritika.

Influencerský pár Bianka Rumanová a Filip Jovanovič sa na sociálnej sieti pochválili, že do ich rodiny pribudla 9-týždňová fenka trpasličieho jazvečíka. Šteniatku dali meno Bibóca a stihli sa podeliť aj o to, ako mu prispôsobili svoj denný režim a vzorne sa oň starajú. Napriek tomu, že na ich videách vidieť, že sa má psík dobre a je o neho postarané, ľuďom sa nepáči jeho údajný pôvod.

Zaplavila ich vlna kritiky

Napriek tomu, že Bianka s Jovinečkom dostávali kopec správ o tom, ako by si mali zaobstarať psíka, v momente, ako to urobili, zvalila sa na nich lavína kritiky. Ľudia totiž skonštatovali, že psíka majú z množiarne a postupne sa v ich komentároch začali hromadiť rôzne katastrofické scenáre o tom, z akých podmienok toto šteniatko pochádza.

„Bianka si ani sama doma neuprace, ale hlavne, že má psa,“ pozastavila sa komentujúca a influencerke sa vysmiala. Ďalšia komentujúca na to šla podobne a napísala: „Čo tak vziať si psíka z útulku? Ako vzor pre ostatných? Jaj, to by už nebol značkový.“

„Mám vás fakt rada, ale toto som od vás nečakala a dosť ma to mrzí. Len vám poprajem, aby vám robila len radosť, ale hlavne bola zdravá, povahovo vyrovnaná, to je totiž najdôležitejšie,“ odkázala im tretia.

Tu mierne komentáre skončili a ľudia sa do Bianky s Jovinečkom naplno obuli. Zhodnotili totiž, že majú psíka z množiarne a tento ich krok naplno odsúdili. Mali si totiž podľa ľudí vziať psa z útulku a ako influenceri tak navnadiť ostatných ľudí, aby urobili to isté.

„Trpasličí jazvečík neexistuje! Štandard je iba jeden! Ak ho máte z chovky, tak by vám to povedali, ale podľa všetkého ho máte z množky!“ stálo v jednom z komentárov. „Takýchto ľudí nesledujem, ale akože kúpiť si psa bez PP je vrchol. Hlavne že influencer a nemá 1000 € na psíka z chovnej stanice a podporí množiareň,“ znel ďalší. „Podporovať množiteľov je také slovenské… a tzv. Influenceri,“ píše sa v treťom. „Má papiere pôvodu? Je priamo z chovateľskej stanice? Ak nie, tak ste podporili množku, dúfam, že si z vás ľudia nebudú brať príklad a nebudú podporovať ďalej, za čo sa už roky bojuje. Pes bez PP = kríženec,“ odkázala im iná komentujúca.

V komentároch sa navyše ozvali ľudia, ktorí tiež psíka získali od niekoho od susedov či známych, ktorým sa narodili šteniatka a vysvetlili, že na tom nevidia nič zlé, keďže by inak tieto psíky postihol krutý osud. Aj oni sa však dočkali nenávistných komentárov a ľudia ich obvinili z toho, že podporujú množiarne.

