Podaril sa jej jeden z najväčších podvodov v histórii. Sľubovala revolučné auto, všetko bolo nakoniec inak

Geraldine Elizabeth Carmichael bola americká podvodníčka, ktorej sa podarilo pomocou rôznych klamstiev a manipulácií presadiť v automobilovom priemysle 70. rokov 20. storočia, keď sľubovala revolučné auto. Obrovskú vlnu nevôle vyvolalo aj to, že bola transrodová. Jej pôvodné meno je Jerry Dean Michael.

Benzínová kríza

V októbri 1973 sa Spojené štáty americké prebudili do krízy pohonných látok. Arabské krajiny totiž vyhlásili na ropu embargo, a to pre všetky krajiny podporujúce Izrael v dnes nie príliš známej Jomkipurskej vojne. Tá začala 6. októbra 1973, keď Egypt a Sýria zaútočili na Izrael. To všetko počas najväčšieho židovského sviatku s názvom Jom kipur. Boje, našťastie, netrvali dlho, ukončené boli už 25. októbra.

Embargo zabránilo dovozu ropy, čo neskôr veľmi zmenilo ropnú politiku Spojených štátov. V USA prebiehala v týchto časoch obrovská automobilová produkcia. Tieto autá navyše nevynikali zrovna malou spotrebou. Nastal tak obrovský problém. Ten sa nakoniec podarilo vyriešiť, no počas krízy sa objavili rôzne nápady, ako znížiť spotrebu. Azda najznámejší z nich pochádzal od Elizabeth Carmichael.

Známa podvodníčka

O Elizabeth Carmichael toho veľa nevieme. Dokonca presne nepoznáme ani jej dátum narodenia. Tým najpravdepodobnejším je rok 1927, no niektoré zdroje uvádzajú 1928, 1929, či dokonca 1937. Už od detstva bola odvážna a vyhľadávala rôzne dobrodružstvá či problémy.

Svoje si odslúžila aj v americkej armáde. V roku 1959 sa štvrtýkrát vydala, tentokrát za Vivian Barrett. Peniaze získavala predávaním vysávačov či šijacích prístrojov. Zmluvy však boli falšované a zálohy zákazníkov spreneverené. Práve v tomto období sa dostala do hľadáčika FBI.

Zmena jej pohlavia sa začala v 60. rokoch, čiže keď mala okolo 40. V tejto dobe to mali transrodoví ľudia oveľa náročnejšie ako dnes a museli bojovať s ešte horšími predsudkami. Kvôli hormónovým injekciám cestovala až do Mexika.

Liz chcela zmeniť aj svoj hlas. Jej deti dokonca spomínali, ako jej museli hovoriť novým menom a ako sa snažila napodobňovať ženské hlasy z rôznych nahrávok. Svoju premenu neskôr dokončila, no práca sa jej hľadala veľmi ťažko. Nakoniec sa zamestnala v oblasti nehnuteľností, neskôr v jednej marketingovej spoločnosti.

Vytvárala si falošné identity. Medzi tie patrili napríklad manželka inžiniera z NASA či dcéra farmára. V tej dobe zrejme ani netušila, že najväčšia životná rola ju stále len čaká.

Auto s názvom Dale

V roku 1973 začala spomínaná benzínová kríza a Liz sa to rozhodla využiť. Ešte počas jej pôsobenia v marketingovej spoločnosti objavila Dale. Išlo o trojkolesové auto, za ktorým stál Dale Clifft. Jeho kúzlo bolo v tom, že bolo malé, ľahké, nedalo sa prevrátiť a najmä malo minimálnu spotrebu. Veľmi lákavá bola aj cena, ktorá sa mala pohybovať okolo 2 000 dolárov.

Američania, ktorí museli s ich vtedajšími autami zastaviť pomaly na každej benzínke, tento projekt privítali s otvorenou náručou. Dale Clifft dokonca vytvoril aj funkčný prototyp, aby od neho následne Liz celý projekt odkúpila. Celé to mala veľmi dobre premyslené. Išlo o podvod dovtedy nevídaných rozmerov.

V roku 1974 založila spoločnosť 20th Century Motor Car Company a zamestnala skupinu inžinierov, ktorí mali pomôcť auto zdokonaliť. Údajne chcela konkurovať Fordu. Chvastala sa, že postaví presne také auto, po akom túži verejnosť a porazí Detroit. Mesto Detroit je známe svojou automobilovou históriou. O jej minulosti a transrodovosti však verejnosť v tej dobe nič nevedela.

Projekt storočia

Investorom tvrdila, že jej spoločnosť prenajíma 3 obrovské hangáre, kde plánuje začať výrobu. Ak sa ešte našiel niekto, kto o projekte pochyboval, svoj názor veľmi rýchlo zmenil po spomenutí auta v populárnej relácii The Tonight Show. Peniaze od investorov začali prichádzať vo veľkom a vyzeralo to na projekt storočia.

Síce to chvíľu trvalo, ale investori sa nakoniec uvedomili. Ešte v tom istom roku sa na Liz pozreli bližšie. Ako sa ukázalo, jej spoločnosť nemala žiadne povolenie na výrobu automobilov a žiadne autá ani nevyrábala. Neskôr sa zistilo, že spoločnosť v tej dobe už spínané hangáre ani neprenajímala.

Investigatívec Bill Hall sa následne pozrel aj na vyrobené prototypy auta Dale. Na jeho počudovanie boli vyrobené z nekvalitných materiálov, chýbal im motor, dvere držali rovnaké pánty, aké držali dvere v domoch, či mali nekvalitné sklá. Existovali 3 autá a iba jedno bolo ako-tak schopné jazdy.

Tí, čo si autá rezervovali alebo nejak inak do nich investovali, si uvedomili, že spravili veľkú chybu. Ako sa o ňu začala zaujímať polícia, na povrch vyplávali aj informácie o jej skutočnej identite a o jej pôvodnom pohlaví, čo jej ešte viac priťažilo.

Na úteku

Keď prišli policajti spolu so zatykačom k nej domov, Liz spolu s deťmi zmizla. Na úteku bola celých 9 týždňov. Našli ju na slnečnom Miami, kde medzitým pracovala v kvetinárstve pod menom Susan Raines. V roku 1980 bola obvinená zo sprisahania, obrovských krádeží a podvodov s akciami, no pred nástupom na výkon trestu sa jej opäť podarilo utiecť.

Obrovskú chybu však spravila, keď sa v roku 1989 objavila v epizóde Unsolved Mysteries, kde ju niekto spoznal. Veľkým paradoxom bolo, že sa schovávala v meste Dale v Texase. Rovnaký názov malo aj jej auto. Konečne si tak mohla odpykať svoj trest. Určite sa jej ale nepáčilo, že úrady ju poslali do mužského väzenia. Tam strávila 18 mesiacov.

Carmichael umrela na rakovinu v roku 2004. Posledné roky života strávila v rodinnom kvetinárskom biznise. Prototyp auta Dale sa dodnes nachádza v Petersenovom automobilovom múzeu v Los Angeles.

Seriálové spracovanie

Príbeh Elizabeth Carmichael si môžete podrobnejšie pozrieť v dokumentárnom cykle s názvom The Lady and the Dale od televíznej stanice HBO. Ten sleduje spomínaný pozoruhodný príbeh a obsahuje autentické zábery a rôzne rozhovory. Na portáli ČSFD má hodnotenie 73 %. Seriál má 4 epizódy.

Otázkou nakoniec zostáva, čo si o tejto kauze myslieť. Niektorí považujú Carmichael za hrdinku a bojovníčku za práva transrodových ľudí, iní zase za obyčajnú podvodníčku, ktorá obrala desiatky osôb o stovky tisíc dolárov. Samotná Liz o sebe tvrdila, že sa nezaujíma o to, ako ju vníma verejnosť. Jediné, čo ju zaujíma, sú peniaze.

V každom prípade išlo o naozaj šikovnú ženu, ktorá využívala diery v zákone pre svoj prospech. Určite by však bolo veľmi zaujímavé, ak by išlo auto s názvom Dale skutočne do výroby.