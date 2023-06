Počasie sa zhorší, na Slovensko miera ďalšie nebezpečné búrky: Na stole sú dva varianty vývoja

Dnešný deň bude v Európe búrlivý. Počasie totiž začne ovplyvňovať studený front, ktorý na naše územie prinesie vo večerných hodinách zrážky a aj búrky. Prvé búrky sa už v Európe vyskytujú, informuje portál iMeteo.

Dnes popoludní už bude vytvorená rozsiahla línia búrok, ktorá bude siahať zo severného Poľska, cez Nemecko až nad Taliansko. Na tejto búrkovej línii sa budú vyskytovať silné zrážky sprevádzané nárazovým vetrom. Podvečer by prvé búrky mali doraziť do Česka a Rakúska a následne bude zaujímavé sledovať, čo sa začne diať.

Na našom území sa ešte bude labilizovať vzduchová hmota, no numerické modely očakávajú, že pred hlavnou vlnou búrok sa bude tvoriť ďalšie zrážkové pole, ktoré ešte pred polnocou začne ovplyvňovať počasie u nás.

Dva varianty vývoja

Existujú dva varianty vývoja. Prvý hovorí o tom že nové zrážkové pole pred hlavným studeným frontom prinesie najmä dážď, ktorý sa okolo polnoci nasunie aj nad naše územie, labilizuje atmosféru a z nočných búrok nebude nič, len dážď.

Druhý variant vývoja hovorí, že zrážkové pole sa pred studeným frontom začne výraznejšie vyvíjať a vytvoria sa na jeho čele aj búrky, ktoré budú izolovane silnejšie a pred polnocou dorazia nad Záhorie a na krajný západ.

Ako to teda dopadne s búrkami na našom území, je ešte stále otázne a viac svetla do toho, ktorý variant je pravdepodobnejší, bude známe okolo poludnia, o čom vás budeme informovať. Aktuálne je však pravdepodobnejší druhý variant, no všetko to bude závisieť od pohybu studeného frontu, čo je vždy problém.

Pripomeňme, že minulý týždeň sa očakávali extrémne búrky v Česku a meteorológovia varovali aj pred tornádami, no studený front sa spomalil a oneskoril o pár hodín a z extrémnych búrok boli nakoniec len silnejšie letné búrky. Aj 2-3 hodinové oneskorenie frontu tak môže výrazne zmeniť situáciu.