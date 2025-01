Počasie sa zbláznilo: Slovensko zažíva aprílový chaos už v januári, takto sa zmenia teploty v nasledujúcich dňoch

Teploty na Slovensku sa v najbližších dňoch postarajú o mimoriadne pestrú ponuku. Január prinesie zimu aj jarné oteplenie a snehové vločky sa budú striedať s dažďom a teplotami nad +10 °C.

Článok pokračuje pod videom ↓

Počasie na Slovensku bude v nadchádzajúcich dňoch ako na hojdačke. Kým jeden deň nás prekvapí sneženie, už na druhý deň môžeme očakávať prudké oteplenie a dážď. Tento jav je zvyčajne charakteristický skôr pre apríl, no tento rok prichádza už v januári. Pred nami sú dni, kedy sa budú striedať zima a nezvyčajne vysoké teploty, na ojedinelý jav upozorňuje portál iMeteo.

Sneh, dážď a +13 °C na Troch kráľov

Napriek tomu, že nedeľa priniesla čerstvú snehovú nádielku vo viacerých častiach Slovenska, sviatok Troch kráľov na Slovensku sprevádzalo výrazné oteplenie. Na juhozápade Slovenska sa teploty vyšplhali až na +13,2 °C, čo spôsobilo, že napadaný sneh sa začal na viacerých miestach rýchlo topiť.

Táto dynamická zmena počasia bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. „Počasie ako na hojdačke zostane naším spoločníkom, striedanie sneženia a dažďa bude trvať aj naďalej,“ informuje iMeteo.

Utorok prinesie dážď, streda opäť sneh

V utorok popoludní začne Slovensko ovplyvňovať studený front, ktorý prinesie zrážky. Spočiatku pôjde prevažne o dážď, keďže front dorazí do teplejšieho vzduchu. Až večer začne hranica sneženia na severe klesať na približne 600 metrov nad morom. Maximálne denné teploty by sa mali pohybovať od +3 do +10 °C.

V stredu sa počasie opäť zmení. Studený front spôsobí návrat sneženia, najmä na severe Slovenska, kde môže napadnúť niekoľko centimetrov nového snehu. Teploty klesnú a pohybovať sa budú v rozmedzí od 0 do +7 °C.

Víkend by mohol byť stabilnejší

Chladné podmienky však nebudú mať dlhé trvanie. Vo štvrtok sa na Slovensku opäť oteplí a na mnohých miestach treba počítať s prehánkami a občasným dažďom. Tento krátkodobý nárast teplôt by mal skončiť v piatok, kedy sa Slovensko znovu ponorí do chladnejšieho počasia.

Podľa meteorológov by víkendové dni mohli priniesť stabilnejšie počasie. Slovensko sa ocitne pod vplyvom tlakovej výše, čo by mohlo znamenať chladné, no suché podmienky. Teploty by sa mali pohybovať v typických zimných hodnotách, no vylúčiť nemožno ani prehánky či sneženie.