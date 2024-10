Počasie sa zbláznilo, nad Atlantikom došlo v noci ku bombogenéze: Takto dnes bude u nás a v Európe

V niektorých častiach Európy sa dnes očakáva nepriaznivé počasie, a to vďaka nezvyčajnému javu s názvom bombogenéza. Na viacerých miestach platia výstrahy, no Slovenska by sa to týkať nemalo.

Bombogenéza, ktorá dnes nastala nad Atlantikom, je výrazné a prudké prehĺbenie tlakovej výše. Meteorológovia tomuto javu hovoria aj rapídna cyklogenéza, píše iMeteo. Aby boli kritériá pre tento jav dosiahnuté, musí tlak vzduchu za 24 hodín poklesnúť najmenej o 24 hPa.

Výrazný pokles tlaku

„Pred 24 hodinami, teda v piatok o 5:00, bol tlak na úrovni 994 hPa. Podmienka 24 hPa za 24 hodín tak bola výrazne prekonaná. Za 24 hodín totiž tlak poklesol až o 44 hPa, čo je výnimočné,“ dodáva portál. Očakáva sa preto veľmi silný vietor, najmä v severozápadnej Európe. Odborníci hovoria o víchrici Ashley.

„To najhoršie sa očakáva dnes popoludní na Britských ostrovoch, kde Ashley prinesie poryvy vetra cez 100 km/h. Na pobreží Írska a Škótska môžu dokonca nárazy vetra prekonať rýchlosť cez 120 km/h,“ píše iMeteo. Podobne na tom bude aj pobrežie Nórska, Francúzska a Beneluxu. Vo vnútrozemí však túto tlakovú níž vyblokuje výrazná tlaková výš a počasie by tak malo u nás zostať pokojné.

Na Slovensku dnes bude slnečno, od západu postupne pribúdanie vysokej oblačnosti. Dopoludnia v nižších polohách lokálne hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota bude 13 až 18 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 12 stupňov Celzia.

Bude bezvetrie alebo slabý premenlivý, na západe juhovýchodný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 13 m/s (45 km/h).Zrážky meteorológovia neočakávajú.