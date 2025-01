Počasie sa na nás riadne vyzúri: Inverzné teploty udrú počas najbližších dní naplno, toto môžete čakať

Po turbulentných dňoch, kedy sme zažili poľadovicu, vietor aj sneženie, prichádza pokojnejšie obdobie. Nad Slovenskom sa usadila rozsiahla tlaková výš, ktorá prináša stabilné počasie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vo vyšších vrstvách ovzdušia začína od severozápadu prúdiť teplejší vzduch, čo výrazne ovplyvní teploty najmä na horách. Inverzné počasie, typické pre zimné obdobie, spôsobí výrazný kontrast medzi nížinami a vyššie položenými miestami. V dolinách a nížinách bude vládnuť chlad, zamračené počasie a časté mrznúce hmly.

Teploty budú pripomínať skorú jar

Denné maximá podľa meteorológov z iMeteo nepresiahnu 0 °C až +3 °C, pričom na niektorých miestach môže slabé sneženie alebo mrholenie vytvoriť poľadovicu. Naopak, na horách a vo vyšších polohách sa situácia výrazne líši. Jasná obloha a prúdenie teplého vzduchu zdvihnú teploty až na +7 °C, vo výške 1 500 m n. m. okolo +5 °C.

Takéto teploty sú na január nezvyčajne vysoké a pripomínajú skorú jar. Podľa predpovedí sa inverzný charakter počasia udrží približne týždeň. Nížiny budú naďalej bojovať s nízkou oblačnosťou a miestami aj so slabými zrážkami, zatiaľ čo hory budú ideálnym miestom na zimné aktivity. Ako uvádza portál iMeteo, „nasledujúce dni budú na výlety do hôr ako stvorené.“

Dnes bude v dolinách a nížinách prevažne zamračené, miestami hmlisto. Slabé sneženie alebo mrholenie môže spôsobiť poľadovicu, a to najmä v Above a na Zemplíne. Maximálne teploty v týchto oblastiach dosiahnu -2 °C až +3 °C. Na horách sa môžeme tešiť na zmenšenú oblačnosť a teploty od +3 °C do +7 °C. Vietor bude slabý alebo takmer nebadateľný. Očakávané zrážky sú minimálne, maximálne 0,5 mm vo forme jemného snehového poprašku.

Počasie počas víkendu

Počas nadchádzajúceho víkendu bude na Slovensku podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pretrvávať inverzné počasie, ktoré prinesie rozdielne podmienky v nížinách a na horách. V nížinách a dolinách sa očakáva prevažne zamračené počasie s možnosťou hmiel.

Denné teploty sa budú pohybovať od -2 °C do +3 °C, pričom miestami sa môže vyskytnúť slabé sneženie alebo mrholenie. Na horách bude situácia opačná. Predpokladá sa malá oblačnosť až jasno, pričom teploty dosiahnu +3 °C až +7 °C.

V nedeľu budú podmienky podobné. Doliny ostanú pod nízkou oblačnosťou, teploty v týchto oblastiach sa budú pohybovať od -2 °C do +3 °C. Na horách sa predpovedá jasné, alebo len mierne oblačné počasie s teplotami až do +8 °C.

Inverzia tak vytvorí príjemné podmienky na zimné športy a turistiku vo vyššie položených oblastiach, zatiaľ čo doliny budú naďalej ponorené do chladu a hmiel. Ak sa chystáte na víkendové aktivity, hory sú jednoznačne tou najlepšou voľbou.