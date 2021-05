Počas tréningu ho zrazilo auto, zraneniam na mieste podľahol. Zomrel deaflympijský víťaz Adrián Babič

V stredu vo večerných hodinách pri kolízii s motorovým vozidlom tragicky zahynul cyklista Adrián Babič. Bol špičkovým cyklistom medzi nepočujúcimi, ale úspešne si meral sily aj medzi zdravými pretekármi. Mal iba 24 rokov.

Ešte tento rok v marci sa na majstrovstvách Európy v tureckej Alanyi postaral o všetky štyri medaily pre Slovensko, tri boli strieborné a jedna zlatá. Predtým v roku 2017 sa stal deaflympijským víťazom.

Mal pred sebou veľké športové úspechy

“Niekoľkonásobný deaflympijský a štvornásobný medailista z posledných majstrovstiev Európy v cyklistike nepočujúcich, sa už na štart 24. Letnej deaflympiády nepostaví. Členovia Deaflympijského výboru Slovenska spomínajú na Adriána ako skromného a príjemného mladíka a v myšlienkach sú teraz s jeho matkou a trénerkou, ktoré boli jeho veľkými oporami na ceste za úspechmi,” napísal Deaflympijský výbor Slovenska na svojom facebooku.

Aj Slovenský zväz cyklistiky sa prostredníctvom sociálnej siete pridal ku kondolujúcim: “Život je krehký ako pierko. A práve to životné pierko Adriána Babiča včera odviala kamsi ďaleko, do nenávratna, kolízia s autom počas tréningu. Odpočívaj v pokoji, Aďo.”

K prípadu sa v statuse vyjadrila aj Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá oznámila, že spolu s priateľmi, cyklistami, spúšťajú petíciu za okamžitú zmenu cestného zákona tak, aby sa aj cyklisti mohli na slovenských cestách cítiť bezpečne. “Sme jedna z posledných krajín EÚ , ktorá nemá v zákone definované bezpečné obiehanie cyklistov”, upozorňuje. Slovenské cesty sú podľa nej pre cyklistov nebezpečné a nie je to šírkou ciest. “Každý, kto si to mylne myslí, by si mal prísť pozrieť aké úzke sú cesty v Belgicku, v Bruseli a ako sa napriek tomu cítia cyklisti bezpečne. Vodiči ich tolerujú, lebo zákon cyklistov chráni,” dodáva.

“Adrián Babič bol nesmierne talentovaný cyklista. Bol deaf olympionikom. Mal pred sebou obrovskú športovú budúcnosť. Okrem toho bol synom a priateľom. Pozostalým vyjadrujem úprimnú sústrasť.”