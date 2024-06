Po Ukrajine dnes Európska únia otvorila prístupové rokovania aj s Moldavskom

Európska únia v utorok oficiálne otvorila rokovania o členstve s Moldavskom. Stalo sa tak na medzivládnej konferencii v Luxemburgu iba niekoľko hodín po otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Moldavský premiér Dorin Recean to, podobne ako jeho ukrajinský kolega Denys Šmyhaľ, označil za historický deň pre Moldavsko „v historicky významných časoch pre Európu“. Obe krajiny požiadali o členstvo v EÚ niekoľko týždňov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vlani v novembri Európska komisia odporučila otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou aj Moldavskom a o mesiac neskôr to odobrila Európska rada.

Moldavsko bojovalo s niekoľkými krízami

„Brutálna vojna Ruska na Ukrajine nás veľmi zasiahla a navzájom si pomáhame v bezpečnostných otázkach, ale aj pri vstupe do EÚ – a budeme v tom pokračovať,“ povedal Recean novinárom len niekoľko hodín po otvorení rokovaní o členstve s Ukrajinou. Moldavsko od februára 2022 postihlo viacero kríz, ktoré svojho času vyvolávali obavy, že by sa aj táto krajina mohla stať terčom Ruska. Týkalo sa to okrem iného aj zablúdených rakiet, ktoré dopadli na územie Moldavska, ale aj energetickej krízy, ktorá krajinu postila po prerušení dodávok plynu zo strany Moskvy.

Prvá medzivládna konferencia Moldavska s EÚ predstavuje oficiálne otvorenie rokovaní, ktorými sa odštartuje proces preverovania toho, do akej miery sú zákony v týchto krajinách v súlade s normami EÚ. Po ukončení tohto procesu začne EÚ stanovovať podmienky pre rokovania o 35 právnych predpisoch, tzv. kapitolách, v oblastiach od voľného pohybu tovaru cez rybolov, dane, energetiku a životné prostredie až po bezpečnosť.