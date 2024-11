Pitva potvrdila, že muž zomrel na následky bitky policajta: Druhý, ktorý bol svedkom útoku, je stále v službe

Celé Slovensko šokoval prípad z Košíc, kde mal jeden z policajtov brutálne zbiť zadržaného, ktorý na následky poranení umrel. Podľa informácií vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby mal policajt počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla.

Článok pokračuje pod videom ↓

Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Obvinený policajt mal zaistenej osobe spôsobiť viacpočetné zranenia hlavy, tváre a ďalších častí tela s následným opuchom mozgu ťažkého stupňa. Zranený muž bol prevezený do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, no po vykonaní operačného výkonu s odstránením krvného výronu svojim zraneniam 6. novembra podľahol.

Zasadal brannobezpečnostný výbor

Dnes zasadal aj brannobezpečnostný výbor, ktorý však bol v režime utajený. Počas prestávky informoval poslanec KDH František Majerský o tom, že Úrad inšpekčnej služby postupoval podľa dostupných informácií zodpovedne. Potvrdil, že policajt mal mať počas bitky na sebe spevnené rukavice. Nasledoval tlačový brífing, na ktorom informovali Prezident Policajného zboru aj minister vnútra.

Majerský ďalej povedal, že nerozumie, prečo druhý policajt stále pôsobí na polícii, keďže pri útoku nezasiahol. Ako ďalej informoval minister vnútra Šutaj Eštok, inšpekcia konala okamžite. Išlo o zlyhanie policajta, ku ktorému nemalo vôbec dôjsť. Policajný prezident Ľubomír Solák potvrdil, že pitva preukázala, že muž zomrel na následky bitky. Policajti totiž najskôr tvrdili, že muž bol pod vplyvom alkoholu a pošmykol sa a spadol.

Stále prebieha vyšetrovanie prípadu, no ako potvrdil policajný prezident, služobný pomer s druhým policajtom ukončia. Druhý policajt nebol obvinený, pretože spolupracuje, no niekoľko dní neupozornil na svojho kolegu.

Zdravotná pomoc bola k mužovi zavolaná 15 – 20 minút po zadržaní. Muž bol pod vplyvom alkoholu.

Žiadajú demisiu

Demisiu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka žiada napríklad opozičné PS, no ten to odmieta. Nad udalosťou však vyjadril ľútosť a avizoval zvýšenie intenzity preventívnych školení policajtov aj prípravu projektu telových kamier pri zásahoch. „Policajt, ktorý čin spáchal, bol okamžite zaistený Úradom inšpekčnej služby a bolo voči nemu vznesené obvinenie. To však nemôže stačiť,“ povedal minister.

Policajný prezident Ľubomír Solák zároveň nariadil krajskému policajnému šéfovi Štefanovi Mulikovi pripraviť preškolenie vykonávania služobných zákrokov a používania donucovacích prostriedkov v súlade so zásadami primeranosti, informujú Aktuality. Incidentom sa dnes zaoberal Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.

Správu aktualizujeme.