Pepsi prichádza s novou vizuálnou indentitou aj na Slovensko. Takto vyzerá ich električka v uliciach Bratislavy

Novinkou je logo, ktoré odráža neustálu túžbu značky po inováciách, sviežosti a posúvaní kultúry vpred. Nový dizajn prichádza po 14 rokoch, stelesňuje ducha popkultúry a oslavuje filozofiu ,,Chuť zažiť viac“, teda smäd po najlepšej chuti koly a túžbu po nových a vzrušujúcich zážitkoch. Chuť Pepsi, ktorú si zamilovali ľudia po celom svete zostáva.

Nápoj Pepsi je nielen celosvetovo známy a obľúbený, ale v mysli spotrebiteľov presne zadefinovaný aj svojím dizajnom. ,,Proces redesignu Pepsi začal zadaním, aby spotrebitelia nakreslili spamäti jej logo. Veľká časť zúčastnených pritom umiestnila nápis Pepsi doprostred glóbusu, a tým poukázala na silný kapitál, ktorý značka vybudovala v priebehu minulého storočia. Dali sme mu nový odvážny typ písma, ktorý odráža našu dôveru a neospravedlňujúci prístup,“ popisuje Michal Šlechta, riaditeľ marketingu spoločnosti Mattoni 1873, ktorá je výhradným výrobcom a distribútorom Pepsi na Slovensku.

Elektricky modrá a čierna paleta vytvára kontrast, živosť a moderné hrany zjednocujúce modrú farbu Pepsi s čiernou, ktorá vždy označovala Pepsi Zero Sugar/MAX. Rebranding totiž prináša nielen novú vizuálnu identitu, ktorá je výrazne odlišná od tej predchádzajúcej, ale tiež nové pomenovanie obľúbeného nápoja Pepsi MAX na Pepsi Zero Sugar, čo lepšie reflektuje charakter nápoja. ,,Názov Pepsi Zero Sugar je úplne v súlade s nárokmi spotrebiteľov na zdravší životný štýl. Stále obľúbenejšiu Pepsi Zero Sugar teraz ponúkame tiež s príchuťami Mango a Limetka. Spotrebiteľ tak dostane ešte viac chuťových zážitkov, presne podľa našej hlavnej filozofie,“ dopĺňa Michal Šlechta.

Marketingová kampaň pre Slovensko

„Chuť zažiť viac, vnášame do všetkých oblastí života, v ktorých sa značka Pepsi angažuje, od športu, cez hudbu, stravovanie, zábavu a ďalšie,“ uviedol Michal Šlechta, riaditeľ marketingu spoločnosti Mattoni 1873. Kampaň na Slovensku využije okrem klasických reklamných plôch taktiež netradičné marketingové nosiče. V nákupných centrách uvidia spotrebitelia na LEDkách pulzujúci čiernomodrý vizuál s claimom: ,,Nový dizajn, stále skvelá chuť“. Netradičnou reklamnou plochou, ktorú bude možné vidieť v uliciach Bratislavy, bude električka rotujúca po celom hlavnom meste SR až do konca roka. Kampaň je cielená primárne na novú generáciu mladých ľudí, preto stavia na silný digitálny marketing a výrazné spolupráce so slovenskými influencermi. Pepsi samozrejme nezabúda ani na televíznych divákov, dynamickým reklamným spotom.

Pepsi pod krídlami spoločnosti Mattoni 1873

Obľúbený nápoj Pepsi prišiel na československý trh v roku 1989 a rýchlo sa stal popkultúrnou ikonou. Od roku 2018 jeho výroba pre trhy Česka, Slovenska, Maďarska a Bulharska, prebieha v Českej republike pod krídlami spoločnosti Mattoni 1873, ako výhradného výrobcu a distribútora nápojov PepsiCo. Hlavný závod vyrábajúci Pepsi a ďalšie nápoje z portfólia PepsiCo sa od roku 1994 nachádza na Kolbenovej ulici v Prahe-Hloubětíně a od jesene 2022 sa tieto nápoje vyrábajú tiež v Kyselce pri Karlových Varoch, kde Mattoni 1873 spustila modernú plechovkovú linku, ktorá dokáže stočiť nápoje do viac než 10 druhov balenia. V Českej republike sa ročne vyrobí skoro 300 miliónov balení nápoja Pepsi, ktoré sú určené aj na slovenský trh.

Spoločnosť Mattoni 1873 si uvedomuje, že pozícia vedúceho hráča stredoeurópskeho trhu s nealkoholickými nápojmi neprináša iba prestíž, ale aj obrovskú spoločenskú zodpovednosť. Vytvorili preto stratégiu udržateľnosti Nature Positive, ktorá je skutočným záväzkom k aktívnej starostlivosti o životné prostredie. „Jedným z kľúčových záväzkov je inovácia v oblasti obalov všetkých produktov spoločnosti Mattoni 1873. Prostredníctvom dobrého ekodesignu umožňuje opakovanú recykláciu, čím sa znižuje spotreba nových surovín a energií, a zároveň sa minimalizuje odpad,“ dodáva Michal Šlechta. Spoločnosť navyše podporuje zavedenie systému zálohovania PET fliaš a plechoviek vo všetkých krajinách EÚ v ktorých pôsobí, čo je nevyhnutný krok k efektívnejšiemu zberu a cirkularite.

Súčasťou environmentálnej stratégie spoločnosti je aj maximalizácia železničnej dopravy pri exporte produktov. V roku 2023 bolo po železnici prepravených zo skladu v Hostivare, do železničnej stanice Kecskemét v Maďarsku celkom 1 161 železničných vagónov v 48 vlakoch, čo predstavovalo 62 928 paliet s výrobkami PEPSI. Tento spôsob dopravy nám umožnil ušetriť (pri priemernom počte 28 paliet/ kamión) až 2 247 jázd kamiónov na preťaženej trase medzi Prahou a Kecskemétom.

_________________________________________________________________________________

Značka Pepsi je súčasťou portfólia Mattoni 1873, najväčšieho distribútora nealkoholických nápojov v strednej Európe, s koreňmi siahajúcimi do roku 1873 a ku karlovarskému rodákovi Heinrichovi Mattonimu. Súčasnú podobu získala skupina v 90-tych rokoch vďaka výrazným investíciám talianskej rodiny Pasquale. Produkty vyváža takmer do 20 krajín sveta, vlastní zahraničné značky minerálnych vôd v Rakúsku, Maďarsku a Srbsku. Na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a v Bulharsku je výhradným výrobcom a distribútorom nealkoholických nápojov a pochutín značiek firmy PepsiCo.