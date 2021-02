PCR test neslúži na plošné testovanie a skríning. Pri cestovaní MHD sa odporúča testovať každých 7 dní

Zdravotné poisťovne v súčasnosti preplácajú len dva PCR testy mesačne. A aj preto sa viacerí rozhodujú, či tento typ testu absolvovať. V rôznych mestách na Slovensku ho laboratória robia za poplatok v rozmedzí od 50 do 90 eur.

Súkromné poisťovne sa pre portál vZdravotnictve.sk vyjadrili, že PCR test hradený z verejného zdravotného poistenia neslúži na plošné testovanie, ani na skríning, ani na testovanie na žiadosť poistenca.

Poisťovne preplatia 2 PCR testy do mesiaca

„Od 1. februára platí, že občan má hradený PCR test zo zdravotného poistenia dvakrát do mesiaca (kumulatívne). V prípade potreby vyššej frekvencie testovania v mesiaci, je odporučené testovanie antigénovým testom,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Na otázku, či by nebolo v aktuálnej kritickej situácii jednoduchšie a bezpečnejšie, ak by mohli ísť záujemcovia na PCR testy vždy, keď budú mať podozrenie na ochorenie, najmä tí, ktorí pracujú vo veľkých fabrikách, ministerstvo nereagovalo.

Hradenie len dvoch PCR testov do mesiaca poisťovňami sa týka tých pacientov, ktorí majú v jednom mesiaci dva negatívne testy po sebe. Podľa poisťovne Dôvera sa tým má zamedziť zneužívaniu PCR testovania. „PCR testovanie hradíme zo zdravotných dôvodov toľkokrát, koľko je potrebné. Zároveň však bude platiť, že ak je výsledok PCR testu v danom mesiaci dvakrát po sebe negatívny, tak ďalšie PCR vyšetrenie nebude hradené z verejného zdravotného poistenia,“ vysvetľuje hovorca poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

Ministerstvo odporúča cestujúcim pretestovať sa raz za 7 dní

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odporúča ľuďom, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu (MHD), aby sa dali pretestovať raz za sedem dní. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. “Bez ohľadu na farby okresov je vhodné, ak cestujem MHD, aby som sa raz za 7 dní pretestoval. V tomto prípade ide o odporúčanie a výzvu ministerstva zdravotníctva, aby do MHD nastupovali ľudia len s negatívnym testom,” zdôraznila.