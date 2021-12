Parlament schválil 300- a 200-eurové odmeny za očkovanie ľudí nad 60 rokov. Návrh podporili aj poslanci SaS

Z 500-eurového motivačného bonusu za očkovanie ľudí nad 60 rokov napokon po rokovaniach koaličnej rady boli 300 a 200-eurové odmeny, ktoré dnes parlament schválil.

Za tieto odmeny hlasovalo 97 zo 138 prítomných poslancov. Návrh napokon podporili aj poslanci SaS, ale aj Pellegriniho strana Hlas-SD.

Na 300 eur budú mať nárok ľudia vo veku nad 60 rokov, ktorí dostanú tretiu dávku najneskôr do 15. januára 2022. Informuje Denník N.

Na 200 eur budú mať nárok tí ľudia, ktorí sa dali alebo dajú zaočkovať prvou alebo druhou dávkou, no zaregistrovať sa musia najneskôr do 31. decembra. Štát by mal podľa Denníka N posielať prvé peniaze ešte v decembri.

Správu budeme aktualizovať