Padol európsky, a zrejme aj svetový rekord: Oslavovať ho ale nebudeme, namerali najvyššie teploty morských vôd

Teplota vody na okraji Floridy dva dni po sebe prekročila hranicu 100 stupňov Fahrenheita, teda 37,8 stupňa Celzia. Podľa meteorológov by to mohla byť najvyššia teplota, akú kedy namerali v morskej vode, no s údajmi sú určité problémy. Rekordne vysokú priemernú dennú teplotu zaznamenali aj v Stredozemnom mori v Európe.

Len 40 kilometrov od Floridy už vedci zaznamenali ničivé účinky dlhotrvajúcej vysokej teploty vody v jej okolí – blednutie koralov a dokonca aj ich úhyn v oblasti, ktorá bola jedným z najodolnejších útesov v oblasti Florida Keys.

Neoficiálny rekord

Teplotné rekordy morskej vody sú neoficiálne a v tomto údaji sú určité podmienky, ktoré by ho mohli podľa meteorológov diskvalifikovať z najvyššej pozície. George Rizzuto z americkej Národnej meteorologickej služby však konštatoval, že údaj na bóji v Manatee Bay uvádzal v pondelok večer 101,1 stupňa (38,4 stupňa Celzia) a v nedeľu večer tá istá bója ukazovala online údaj 100,2 (37,9 stupňa Celzia). „Zdá sa to možné – je to potenciálny rekord,“ uviedol Rizzuto.

I keď neexistujú oficiálne rekordy teploty vody, štúdia z roku 2020 uvádza ako najvyššiu zaznamenanú teplotu povrchu mora na svete hodnotu 37,6 stupňa Celzia v Kuvajtskom zálive v júli 2020.

Nemusí byť akceptovaná

Podľa niektorých odborníkov síce vysoká teplota zodpovedá tomu, čo sa deje v okolí Floridy, no nemusí byť akceptovaná ako rekordná, pretože oblasť je plytká, sú v nej morské trávy a môže byť ovplyvnená aj teplou pôdou v neďalekom národnom parku Everglades.

Podľa amerického Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA) teplota povrchu mora na celom svete prekonala mesačné rekordy v apríli, máji a júni. Rekordné hodnoty dosahujú, napríklad, aj teploty v severnom Atlantiku, pričom na niektorých miestach v blízkosti Newfoundlandu sú až o päť až šesť stupňov Celzia vyššie ako zvyčajne.

Rekordná teplota Stredozemného mora

Stredozemné more v čase vlny horúčav zaznamenalo tiež rekordne vysokú priemernú dennú teplotu. Španielsky Úrad pre morské vedy (ICMAN) tam začiatkom týždňa nameral teplotu 28,71 stupňov Celzia, čím bolo prekonané doterajšie maximum z roku 2003.

TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry AFP, podľa ktorej zistený údaj ešte musí potvrdiť Program Európskej únie pre pozorovanie Zeme (Copernicus).

Rekordné teploty boli v tejto oblasti naposledy namerané pred takmer dvadsiatimi rokmi: 23. augusta 2003 dosahovala teplota 28,25 stupňov Celzia, poznamenali výskumníci z ICMAN.

Morský život v ohrození

Takéto vysoké teploty ohrozujú morských živočíchov. AFP pripomína, že v rokoch 2015-2019 v dôsledku vĺn horúčav uhynulo 50 druhov organizmov vrátane koralov i podmorských mäkkýšov.

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) vo svojich správach varoval, že od 80. rokov minulého storočia došlo k drastickej zmene ekosystémov v Stredozemnom mori, pričom sa znížila tamojšia biodiverzita a objavilo sa aj niekoľko invazívnych živočíchov.

Odborníci z IPCC tvrdia, že ak globálne otepľovanie prekročí hraničnú hodnotu 1.5 stupňa Celzia, do roku 2060 by mohlo zo Stredozemného mora zmiznúť viac ako 20 percent rýb a bezstavovcov.

Oblasť Stredomoria je dlhodobo označovaná ako ohnisko klimatickej zmeny. Júlové teploty v tomto regióne dosahovali rekordné hodnoty, uvádza AFP.