Outletový raj pár minút od Slovenska poteší zákazníkov. V tieto dni si nakúpia dlhšie, láka aj na veľké zľavy

Dizajnérsky outlet v rakúskom Parndorfe sa po pandémii naplno rozbehol a predvlani hlásil rekordné čísla. Záujem zákazníkov, z ktorých veľká časť sú práve Slováci, pokračoval aj počas typického nákupného šialenstva s označením Black Friday. Prevádzkovateľ najnovšie hlási ďalšie novinky.
Ako z dostupných informácií vyplýva, outlet vzdialený iba pár desiatok minút od slovenskej hranice, v týchto dňoch predĺžil svoje otváracie hodiny. Deje sa tak v rámci aktuálnej kampane Late Night Shopping Days.
Od stredy do piatka sa otváracie hodiny predĺžili až do 21:00 hod., v stredu sa zákazníci dostanú do obľúbeného centra od 8:30 hod.
Akcie, ale aj vynovené priestory Nike
Návštevníkov zároveň v týchto dňoch čakajú zľavy až do 80 % z pôvodnej maloobchodnej ceny, dokončené bolo v uplynulej dobe aj avizované rozšírenie obchodných priestorov značky Nike. Tie sa teraz rozprestierajú na ploche viac ako 1 500 metrov štvorcových, čo znamená, že ide o jednu z najväčších predajní globálneho brandu v Európe.
Ako nám ešte v decembri minulého roka potvrdil generálny riaditeľ outletového centra Mario Schwann, noviniek bolo v posledných mesiacoch viacero. „V posledných mesiacoch sa otvorilo niekoľko nových predajní vrátane Ferragamo, Tumi, Kapten & Son a Dr. Martens, čím sa ešte viac obohatil náš medzinárodný mix značiek,“ uviedol pre interez Schwann.
Novým dizajnom sa zároveň okrem Nike pochválili predajne Bogner, New Balance, adidas Originals, Napapijri, The North Face či Arc’teryx.
Rekordný rok a otázka rozširovania
V roku 2024 prišlo do Parndorfu za nákupmi približne 7,2 milióna zákazníkov a od otvorenia v roku 1998 tak išlo o rekordný rok. S rastúcim záujmom je tak celkom pochopiteľné, že sa na stôl čoraz častejšie dostáva otázka možného rozširovania outletu. Postoj vedenia je v tomto smere konzistentný – a síce sa novým značkám nebráni, rozširovanie mimo súčasnej kapacity nie je na programe dňa.
„Výzvou je skôr mať priestor pre značky, ktoré prichádzajú do centra. Takže ak máme možnosť získať nové značky a keď vidíme, že je k dispozícii voľná jednotka, snažíme sa to celé zorganizovať,“ uviedol vo vlaňajšom rozhovore pre interez Schwann.
