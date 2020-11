Otvorili odberné miesta vo všetkých 25 okresoch. Pozrite si zoznam a prehľad otváracích hodín

Od pondelka sa v 25 okresoch na Slovensku otvorili odberové miesta, v ktorých sa bude možné dobrovoľne otestovať na ochorenie COVID-19. Prevádzkuje ich Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Informoval o tom minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) na pondelkovej tlačovej konferencii.

Odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov “zelených okresov” budú prevažne na hasičských staniciach okresných riaditeľstiev HaZZ, odbery budú vykonávať hasičskí záchranári.

“Som nesmierne rád a som vďačný za profesionálov, o ktorých sa vieme v týchto neľahkých chvíľach oprieť. Hovorím o hasičoch, policajtoch a ďalších pracovníkoch rezortu vnútra a dobrovoľníkoch, ktorí s maximálnym nasadením venujú všetok svoj čas pomoci druhým,” uviedol Mikulec.

Matovič skritizoval Krajčího

Premiér Igor Matovič v tejto súvislosti kritizoval ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Jeho rezort si podľa slov premiéra nesplnil úlohu so zabezpečením odberných miest v zelených okresoch. “Túto úlohu si ministerstvo zdravotníctva do dnešného rána nesplnilo, aké malo dôvody, to je jedno. Vedelo o tom, že malo úlohu, malo ju splniť,” skonštatoval s tým, že preto požiadal o pomoc ministra vnútra.

Hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov spresnil, že testovanie sa začalo v pondelok od 14.00 h a skončí sa o 20.00 h. Každý ďalší deň budú odberné miesta otvorené od 12.00 h do 20.00 h až do odvolania.

Zoznam testovacích miest: