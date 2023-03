Opitý a agresívny pacient vyčíňal v trenčianskej nemocnici. Na policajta zaútočil nožnicami

Osemročný trest odňatia slobody hrozí 43-ročnému mužovi, ktorého polícia obvinila zo zločinu útoku na verejného činiteľa. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, muž s chirurgickými nožnicami zaútočil na policajta v priestoroch Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Policajná hliadka prišla do nemocnice na žiadosť ošetrujúceho personálu, ktorý mal problém s agresívnym pacientom. „Muž bol policajtmi opakovane vyzývaný, aby sa upokojil. Následne začal klásť aktívny odpor, zobral do ruky chirurgické nožnice, ktoré boli položené na stole a zahnal sa s nimi smerom do tváre policajta,“ uviedla k prípadu Kuzmová.

Obvinený bol už aj v minulosti

„Druhý člen hliadky mu zachytil ruku, v ktorej zvieral nožnice a následne bol páchateľ policajtmi spacifikovaný,“ dodala. Krátko po obmedzení osobnej slobody bola s mužom vykonaná dychová skúška, ktorá skončila s výsledkom 2,48 promile alkoholu.

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Trenčíne muža v zmysle zákona zadržal a rozhodol o jeho umiestnení v cele policajného zaistenia. Zároveň spisový materiál odovzdal dozorujúcemu prokurátorovi spolu s podnetom na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“ povedala policajná hovorkyňa s tým, že obvinený muž bol v minulosti súdne trestaný za majetkovú a drogovú trestnú činnosť.