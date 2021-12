Od budúceho roka si za teplo poriadne priplatíme. Poznáme presné sumy, ktoré sú väčšie niekedy až o 25%

Ceny tepla pre domácnosti od nového roku vzrastú od 8 do 25 %. Domácnosti si tak mesačne priplatia za teplo od 3,30 eura do 11,32 eura. Na základe uzatvorených približne 160 cenových konaní pre teplárenské spoločnosti dodávajúce teplo domácnostiam to konštatuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

„Medzi cenami tepla respektíve zvýšenými nákladmi odberateľov za teplo, sú v rámci Slovenska značné rozdiely oproti priemeru v závislosti od toho, kedy a za akú cenu nakúpili dodávatelia tepla plyn na burze, aký majú podiel plynu pri výrobe tepla, či medziročná spotreba tepla výraznejšie klesla a spôsobu prerozdelenia nákladov za dodané teplo v rámci bytového domu,“ informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Navyšovaniu cien sa nevyhneme

Pre teplárenské spoločnosti, ktoré nakúpili plyn za ceny nižšie ako upravená maximálna cena najmä počas prvého polroka 2021, sa zvýši cena tepla o približne 8 %. To predstavuje priemerné zvýšenie mesačných nákladov pre domácnosť za teplo o 3,30 eura. Týka sa to približne 75 % cenových rozhodnutí.

Pre teplárenské spoločnosti, ktoré nakúpili plyn s maximálnou cenou, teda až po prvom polroku 2021, vzrastie cena tepla o zhruba 25 %. To predstavuje priemerné zvýšenie mesačných nákladov pre domácnosť za teplo o 11,32 eura. Týka sa to približne 25 % cenových rozhodnutí.

„Hlavným dôvodom na zmenu regulovanej ceny tepla boli predovšetkým zvýšené náklady na nákup zemného plynu používaného pri výrobe tepla,“ podotkol Igaz. Trhové ceny zemného plynu vzrástli počas tohto roka o vyše 500 %, z približne 16 eur za megawatthodinu začiatkom januára 2021 na viac ako 100 eur za megawatthodinu v druhej polovici decembra 2021.

„Ďalším významným faktorom bol nárast cien emisných povoleniek a v neposlednom rade i zmeny v objemoch dodávky tepla pre odberateľov,“ dodal Igaz. Koncom tohtoročného leta niektoré teplárenské spoločnosti avizovali, že nestihli nakúpiť zemný plyn v priebehu prvého polroka 2021.

Spoločnosti podcenili situáciu

Úrad vykonal prieskum medzi teplárenskými spoločnosťami s cieľom zistiť stav nákupu zemného plynu pre účely výroby tepla. Výsledkom bolo identifikovanie približne 50 spoločností z celkovo 350 regulovaných teplárenských spoločností v SR, ktoré v danom čase ešte nenakúpili časť alebo celú potrebu zemného plynu pre rok 2022.

Na základe posúdenia situácie a dostupných informácií bola z tohto dôvodu dodávka tepla na rok 2022 pre odberateľov v týchto lokalitách vážne ohrozená. Ak by teplárenské spoločnosti nenakúpili potrebný plyn alebo ukončili činnosť z dôvodu nedostatku financií na nákup plynu, v dotknutých lokalitách by hrozili výpadky dodávok tepla uprostred aktuálnej vykurovacej sezóny.

„V záujme minimalizácie týchto rizík úrad pristúpil v zmysle platnej legislatívy k prehodnoteniu maximálnej ceny plynu pre teplárenstvo a zohľadnil priemernú trhovú cenu na najbližšie tri roky s cieľom rozloženia nárastu nákladov na dlhšie časové obdobie,“ dodal hovorca ÚRSO.

„Prehodnotená maximálna cena plynu je 41,485 eura za megawatthodinu, pričom trhová cena plynu v tom čase bola 57 eur za megawatthodinu. Týmto úrad obmedzil radikálny nárast nákladov na zemný plyn a následne negatívne dopady na odberateľov u spomínaných približne 50 spoločností,“ uzavrel Igaz.