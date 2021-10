Očkovaní by mohli mať výhody aj v čiernych okresoch. Minister Lengvarský nevylúčil zmenu COVID automatu

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v utorok nevylúčil zmenu COVID automatu ani výhody pre očkovaných. Zdôraznil však, že výhody ani nesľubuje.

Informoval, že v utorok o COVID automate hovoril aj s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom. Jeho prehodnotením sa bude vo štvrtok (21. 10.) zaoberať konzílium odborníkov. S Mikasom sa minister rozprával aj o výhodách pre zaočkovaných v najhorších okresoch, informujú Aktuality. Od pondelka sú čierne okres Bardejov, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Stará Ľubovňa a okres Svidník.

„Samozrejme, ja nemôžem povedať, aký bude výsledok. Opatrenia, ktoré tam sú, mali nejaký dôvod a čierna farba znamená, že danom okrese nie je dobrá situácia,“ argumentoval minister. Chce sa však pri rozhodovaní riadiť radami odborníkov. Ak by sa COVID automat ešte menil, zaočkovaní by v čiernych okresoch mohli napríklad navštevovať niektoré prevádzky alebo vykonávať niektoré menej rizikové aktivity. Presnejší ale Lengvarský nebol. Ak je okres slabo očkovaný, tie opatrenia sú potrebné, aby sa chránila ostatná populácia.

Lengvarský si myslí, že nateraz je predčasné hovoriť o výsledku. „Tie opatrenia, ktoré tam sú, mali nejaký dôvod,“ uviedol s tým, že možné úľavy pri poskytovaní služieb zaočkovaným napríklad v čiernych okresoch by radšej ponechal na odborníkov. Ak ich odobria, bude sa ich snažiť zaviesť do praxe.

Opatrenia v čiernych okresoch

V čiernej fáze sú opatrenia najprísnejšie, dotknú sa už aj zaočkovaných. Rúška sú povinné aj v exteriéroch, v interiéroch musí mať človek nasadený respirátor. Výnimky platia podľa vyhlášky hlavného hygienika, majú ju napríklad deti v základných školách počas vyučovania, a to len vo vymedzenom priestore, teda v triede.

V čiernej fáze by mal byť vyhlásený núdzový stav, ten by však mal byť vyhlásený na potreby obmedzovania pohybu aj v bordových okresoch, stále však vyhlásený nebol. V čiernych okresoch má platiť zákaz vychádzania po 21. hodine s výnimkami a už aj zákaz cestovania medzi okresmi. Pohyb však zatiaľ obmedzený nijako nebude, keďže na prijatie núdzového stavu nie je politická vôľa.

Svadby, oslavy, večierky aj kary sú v čiernej farbe zakázané, a to aj pre plne očkovaných. Čo sa hromadných podujatí týka, povolené sú len pre zaočkovaných a povinný je zoznam účastníkov.

Čo sa týka bohoslužieb, v čiernej fáze sú pre plne zaočkovaných v limite 100 účastníkov, povinný je zoznam účastníkov. Pre OTP je povolená 1 osoba na 15 metrov štvorcových. Do kostola sa dostanú aj nezaočkovaní, povolená je len jedna osoba na 25 metrov štvorcových. Návštevy v nemocniciach ostávajú povolené, no musia byť so súhlasom zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Fitká sa zatvárajú, nebudú môcť byť otvorené už ani pre očkovaných. Rovnako to platí aj pre wellness, aquaparky a kúpele. Zatvorené ostávajú pre všetky kategórie aj reštaurácie. Povolený je okienkový predaj a rozvoz. Rovnako sa musia zatvoriť aj všetky ubytovacie zariadenia a hotely. Čo sa týka múzeí a galérií, na prehliadku môže ísť len zaočkovaný a aj tu je povolený len jeden návštevník na 15 metrov štvorcových.