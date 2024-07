Obľúbené aerolínie zrušili desiatky letov: Ľudia uviazli na letisku, v lietadle ich držali tri hodiny. Odškodné nedostali

V dôsledku preťaženia a zlého počasia zrušili v pondelok letecké spoločnosti British Airways a EasyJet desiatky letov. Viac ako 10-tisíc ľudí uviazlo na londýnskych letiskách Gatwick a Heathrow.

Aktuálne to vyzerá tak, že títo cestujúci od spoločností nedostanú žiadne odškodné, píše TN Nova.

Neodškodnili ich

Naprieč európskymi letiskami v pondelok vypukol chaos po tom, ako aerolinky EasyJet a British Airways zrušili desiatky letov. Odvolali sa pritom na preťaženie letového prevozu a nevyhovujúce počasie.

Dokopy zrušili 32 letov na krátke vzdialenosti, klienti spoločnosti EasyJet neodleteli do Budapešti, na ostrov Lanzarote ani do Benátok. Cez British Airways sa nedostali do Ríma, Barcelony alebo Neapolu. Stovky letov okrem toho nabrali obrovské meškanie.

Podľa slov cestujúcich boli nútení sedieť tri hodiny bez vysvetlenia v lietadle, aby im napokon zamestnanci oznámili, že im let zrušili.

„Nedali nám ani žiadnu kompenzáciu, to je absolútna hanba. Z rodinnej dovolenky nemáme nič. Teraz budem musieť bojovať zubami-nechtami o vrátenie peňazí a o odškodnenie,“ povedal jeden z klientov.

Aktuálne to ale vyzerá tak, že odškodnenia sa poškodení nedočkajú. „Je nám ľúto, že došlo k zrušeniu letov. Dôvodom je obmedzenie riadenia letového prevozu. To sa ale považuje za mimoriadnu udalosť, ktorú nemáme pod kontrolou,“ obhajuje sa EasyJet.

Európske práva cestujúcich v leteckej doprave však hovoria, že aerolinky majú povinnosť zaistiť svojim klientom hotely, stravu a alternatívne lety.