Obed za 2 doláre, taxík od 50 centov: Žena odišla žiť do Vietnamu, stačí jej pracovať len 8 až 15 hodín týždenne

Kavi Vu sa minulý rok rozhodla odísť do Vietnamu, do svojej rodnej krajiny. Jej rodina odišla do Spojených štátov, keď mala Kavi len tri roky. V Spojených štátoch pracovala 10 hodín denne – od rána do večera.

„(Do Vietnamu) som prišla hlavne preto, aby som viac pozorovala a menej pracovala,“ hovorí Kavi v rozhovore pre CNBC. „Akoby sme sa v Spojených štátoch sústredili na proces ‘robenia’, zatiaľ čo vo Vietname je to viac ‘bytia’ – byť v prítomnosti, jednoducho existovať, a to je neskutočne krásne. Niekedy jednoducho potrebujete priestor na to, aby ste zvládli rozviazať všetky uzly vo vašej hlave.“

Pracuje 8 až 15 hodín týždenne

Vďaka svojej kreatívnej práci s kamerou môže vo Vietname robiť to isté, čo robila v Spojených štátoch. Avšak oproti bývalému životu jej stačí každý týždeň odpracovať 8 až 15 hodín týždenne.

V americkom domove sa Kavi nikdy necítila, akoby tam patrila. V okolí jej bydliska nežila iná vietnamská rodina, vďaka čomu sa Kavi „neustále cítila ako cudzinka“. Pocit sa v nej utvrdzoval spolu s rozširovaním svojho politického vzdelania.

Luxusný život za zlomok výdajov

Dnes žije v luxusnom jednoizbovom byte vo vietnamskej štvrti v Hočiminovom meste, ktoré je zároveň najväčším mestom v krajine. Za americký plat si môže dovoliť žiť na mieste, kde má dostupný komunitný bazén, fitnescentrum, reštauráciu, bar a vlastné wellness centrum.

„Cítim sa tak privilegovane, je to ako byť každý deň na dovolenke,“ hovorí.

Cena za nájom 950 dolárov, alebo 877 eur mesačne, je pritom podľa nej na vrchnej hranici toho, koľko dáte za bývanie. Za jedlo v reštaurácii dá 2 až 5 dolárov, taxík ju vyjde na 50 centov až 4 doláre. So všetkým ju vyjde mesiac života približne na 1500 dolárov (asi 1 400 eur) mesačne.

„Moje peniaze tu majú naozaj veľký dosah,“ uzatvára spokojná Kavi. „Budgetovanie bolo ľahké, hlavne pokiaľ vo Vietname zarábam americké doláre. Je to ako ten najlepší life hack na svete.“