Nutella za 32 eur, kuracie prsia za rovnakú cenu: Žena ukazuje, koľko zaplatí za potraviny v odľahlom kanadskom meste

Mnohých už nejaký ten čas trápia vysoké ceny potravín a zdá sa, že lepšie to tak skoro nebude. Na niektorých miestach na svete by ste však potraviny nakupovať naozaj nechceli. Willow, ktorá žije v Kanade, sa podelila o to, koľko platí za kuracie mäso či Nutellu.

Nutella za 48 eur

Tiktokerka Willow Allen žije v kanadskom meste Inuvik. Ide o pomerne odľahlé miesto, následkom čoho sú ceny potravín miestami astronomické, píše Bored Panda. Podľa Willow, ľudí, ktorí tu nežijú, dokážu poriadne šokovať, ba dokonca možno rozplakať. Napríklad, obľúbená Nutella tu v dvojbalení stojí závratných 48 kanadských dolárov (niečo vyše 32 eur). Za dva páry kuracích pŕs zaplatíte 47 dolárov (takmer 32 eur).

Willow ďalej ukazuje, že kilo mletého mäsa stojí takmer 22 dolárov (približne 15 eur). Za pizzu v podobe polotovaru si zákazník zaplatí 17 dolárov (11,50 eura) a za rovnakú sumu kúpi balík pomarančov. Celkovo za priemerný nákup, ktorý sa jej zmestil do dvoch tašiek, zaplatila 215 dolárov (niečo málo vyše 145 eur).

Dostať sem tovar nie je jednoduché

Willow vysvetľuje, že ceny sú síce vysoké, no ani zďaleka to nie je také zlé ako v iných komunitách žijúcich na severe Kanady, kde sú ešte omnoho vyššie. Inuvik totiž nie je až taký izolovaný ako iné miesta a vedie sem aj diaľnica, po ktorej sa dajú rôzne tovary dovážať. Za vysoké ceny môže najmä náročná logistika, obmedzená infraštruktúra, ale aj drastické poveternostné podmienky. Navyše, v izolovaných oblastiach žije menej ľudí, čo znamená nižší dopyt a kúpnu silu.

Video, ktoré Willow na sociálnej sieti uverejnila, si pozrelo už množstvo ľudí a sú naozaj v šoku. Niektorí v komentároch píšu, že im je ľúto dať za Nutellu aj 8 dolárov, nieto ešte 48. Nájdu sa takí, ktorí si myslia, že napriek tomu, aké náročné je tovar do odľahlých oblastí dostať, toto je jednoducho neetické a nemalo by to byť legálne. Iní píšu, že už nikdy sa nebudú sťažovať na ceny potravín. Ďalší sa pýtajú, aké sú pri takých cenách platové podmienky domácich.