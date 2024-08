Nový nočný vlak vás odvezie naprieč 9 destináciami za 15 hodín: Bude premávať cez obľúbené európske mestá

Nová európska lôžková linka bude počas zimy premávať približne dvakrát týždenne. Cesta bude trvať asi 15 hodín, pričom vlak vás prevezie cez 9 veľkých európskych miest.

Ako informuje web Euronews, zdá sa, že ľudia čoraz viac vyhľadávajú možnosť cestovať aj na väčšie vzdialenosti vlakom. Už od budúceho roka sa budete môcť nočným vlakom odviesť z Bruselu až do Benátok. Trasa bola zvolená tak, aby ľudia stihli dovolenky venované zimným športom, výlety v pekných mestách, ale aj benátsky karneval, ktorý sa bude konať od 22. februára do 4. marca budúceho roka.

It will be a seasonal service and a more sustainable way for skiers to get to the slopes.

European Sleeper announced on Tuesday that the service will launch on 5 February 2025 and operate twice a week during February and March.

The full journey time will be 20 hours with the… pic.twitter.com/7f2NHWPx58

