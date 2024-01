Novelu Trestného zákona, ktorá vyhnala ľudí na námestia, posunuli do druhého čítania

Poslanci pokračujú v rokovaní na šiestej schôdzi Národnej rady (NR) SR. V úvode 24. rokovacieho dňa pokračovali v diskusii o novele Trestného zákona v prvom čítaní. V hlasovaní ju posunuli do druhého čítania. Za hlasovalo 76 zo 77 poslancov.

Koaliční poslanci parlamentu dnes posunuli novelu Trestného zákona do druhého čítania. Za hlasovalo 76 zo 77 prítomných poslancov. Proti nebol nikto a jeden zákonodarca sa zdržal. Opoziční poslanci opäť, ako aj pri hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní, vytiahli hlasovacie karty a neprezentovali sa.

Prešla do druhého čítania

Poslanci o novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Rozprava k návrhu na skrátené konanie trvala tri týždne, pretože sa opozícia vo veľkom počte hlásila do diskusie. Vo štvrtok 25. januára vládni poslanci presadili, že diskusia v prvom čítaní bude trvať 20 hodín. Koalícia to odôvodňuje tým, že už v rozprave k skrátenému konaniu sa poslanci vyjadrovali k obsahu zákona. Opozícia to odmieta.

Ako píšu HN, predseda SaS Richard Sulík pritom upozornil na to, že táto narýchlo pripravovaná novela, pretláčaná v skrátenom procese, obsahuje množstvo chýb.

Protesty ich nezastavili

Protesty na Slovensku zvolali opozičné Progresívne Slovensko (PS), KDH a SaS proti novele Trestného zákona, ktorá predpokladá aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Opozícia žiada vládu, aby stiahla novelu z rokovania parlamentu a trvá na jej predložení do riadneho legislatívneho procesu vrátane medzirezortného pripomienkového konania.

„Je to neudržateľná situácia a koalícia to vie,“ vyhlásil líder PS Michal Šimečka s tým, že novela je nebezpečná a otvára dvere kriminálnikom. Tvrdí, že aj predstavitelia koalície si uvedomujú riziká novelizácie a nevedia voličom vysvetliť dôvody nižších trestných sadzieb za krádeže.

V súvislosti s novelou apelovala predsedníčka klubu KDH Martina Holečková na predsedu parlamentu. Ten mal podľa nej šancu ukázať, že sa vie odpútať od premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Podotkla, že miesto toho si vybral budúcnosť vo Ficovom tieni, a to aj v prípade, ak sa stane Pellegrini prezidentom. Obdobne to vidí predseda SaS Richard Sulík. Zdôraznil tiež, že aj vláda, ktorá vyhrala voľby, musí návrhy presadzovať v rámci platných pravidiel.