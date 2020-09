Nová reality show má astronomickú výhru. Víťaz súťaže pôjde na Medzinárodnú vesmírnu stanicu

Snívali ste niekedy, že by ste išli do vemíru? Mnohí z nás áno, no na druhej strane vieme, že to nie je veľmi možné. Na to, aby sa z vás stal skutočný astronaut, je potrebné vynaložiť neuveriteľné množstvo úsilia a ani to nezabezpečí, že sa do vesmíru naozaj pozriete. Druhou možnosťou je byť neuveriteľne bohatý a do vesmíru ísť ako turista, čo síce nie je zatiaľ bežné, ale aj táto forma popularizácie letov do vesmíru sa plánuje.

A ako sa ukazuje, existuje aj tretia možnosť, ktorá môže byť pre bežného smrteľníka azda najprístupnejšia. Reality show s názvom Space Hero bude mať totiž ako hlavnú výhru miesto na misii na ISS v roku 2023, uvádza portál Deadline.

10 dní na ISS

Vybraná skupina súťažiacich bude čeliť výzvam, ktoré otestujú ich fyzické, duševné či emocionálne zdravie a silu, a ďalšie vlastnosti, ktoré sú pre to, aby sa stali astronautmi, nevyhnutné.

Víťaza súťaže by mali podľa všetkého vybrať samotní diváci v epizóde vysielanej naživo. Ten by mal na Medzinárodnej vesmírnej stanici stráviť 10 dní.

Zabezpečiť takúto výhru nie je jednoduché. Mediálna spoločnosť Space Hero Inc. v súčasnosti rokuje s NASA o možnom partnerstve. Víťaz, ak sa všetko zabezpečí tak, ako spoločnosť plánuje, poletí na SpaceX Dragon, aj keď poskytovateľ samotného letu ešte nebol vybraný. Mediálna spoločnosť rokuje tiež s Axiom Space, výrobcom prvej komerčne financovanej vesmírnej stanice na svete, ktorá chce vyrobiť modul pre ISS, ktorý by bol vyhradený pre súkromných astronautov.

Podobné nápady tu už boli

Pokiaľ ide o samotnú reality show, tá by mala byť vysielaná online po celom svete. Nie je to prvýkrát, čo vznikol nápad vytvoriť takúto show. Už v roku 2000 sa živo diskutovalo o podobnom programe, kde by výhrou bol pobyt na stanici MIR. Nápad s realizáciou šou však zanikol, keď sa program stanice MIR Rusi rozhodli ukončiť.