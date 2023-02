Nie je to počas práce: Odborníci na minútu presne určili, kedy zažívame najstresujúcejší moment dňa

Pre mnoho ľudí sú stresujúce najmä činnosti súvisiace s prácou, s komunikáciou s ľuďmi, prípadne s domácimi prácami. Odborníci sa ale rozhodli vykonať prieskum, v ktorom zisťovali, ktorá časť dňa je pre ľudí skutočne tá najmenej príjemná.

Rána nezvládame príliš dobre

Ako informuje Mail Online, podľa najnovšieho prieskumu ľudí najviac stresuje vyprevádzať ráno deti do školy. Do výskumu sa zapojilo 2 000 ľudí, pričom výsledky ukázali, že na minútu presne je ten najnepríjemnejší čas 7:23 ráno.

Okrem toho sa odborníci ľudí pýtali aj to, aké každodenné udalosti ich stresujú najviac. Zostavili zoznam celkovo 50 udalostí, medzi ktorými na vrchole rebríčka nechýba napríklad dopravná zápcha. Ľudí ale stresuje aj pomyslenie na to, že by mali niečo nechtiac rozliať na koberec, ale aj to, že by mali zaspať do práce. Obávajú sa aj toho, že pripália jedlo alebo sa potknú na verejnosti.

Prieskum ďalej ukázal, že dospelý človek čelí v priemere trom stresujúcim situáciám denne. Ženy im zvyčajne čelia o hodinu skôr ako muži. Prieskum sa odborníci rozhodli vykonať po tom, čo nedávno publikovaná štúdia ukázala, že stres a vyčerpanie u ľudí v strednom veku zvyšujú riziko predčasnej demencie.

Každodenné drobné nepríjemnosti

Pri zmienke o strese neraz myslíme na významné udalosti. Podľa prieskumu nás však výrazne ovplyvňujú aj každodenné drobné nepríjemnosti. Tie ovplyvňujú aj kvalitu spánku. A ak sa nevyspíme, aj drobné nepríjemnosti, ako je napríklad rozliatie kávy, nás stresujú viac, ako keby sme boli oddýchnutí.

Niet sa teda čo čudovať, že práve rána sú pre nás náročné. Až 46 % účastníkov prieskumu priznalo, že za ich stresom je najmä únava, prerušovaný spánok, ale aj priveľká pracovná záťaž. Následkom toho boli ľudia ešte viac unavení, úzkostní a frustrovaní. Aby toho nebolo málo, dospelý človek drží na pamäti v priemere naraz až 5 vecí, ktorým sa musí venovať.

Už predchádzajúce výskumy pritom ukázali, že chronický stres negatívne vplýva na fungovanie imunity. Zapríčiniť môže aj zvýšený krvný tlak a srdcovo-cievne ochorenia.