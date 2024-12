Nevyhadzuje baliaci papier z Vianoc. Prinášame zaručené tipy, ako ho môžete znova efektívne použiť

Sviatky sú plné radosti a pohody, o ktorej by si však príroda pomyslela svoje. Vianoce totiž nie sú z ekologického hľadiska práve ideálnym obdobím, keďže prinášajú množstvo odpadu. Aj keď väčšina baliaceho papiera nie je recyklovateľná, napriek tomu by nemal putovať do koša. Existujú šikovné spôsoby, ako by sa dal využiť počas celého roku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vianočný stromček, pod ktorým je kopa zabalených darčekov, prezrádza jediné: sviatky sú presne také, aké majú byť. Hlavne detské oči sa rozžiaria, keď uvidia, čo im priniesol Ježiško. Po darčekoch však ostane hromada baliaceho papiera povaľujúceho sa pri stromčeku, ktorého osud je už vopred spečatený: vyhodí sa do odpadkového koša. Veľká škoda. Poslúži vám totiž nielen na Vianoce, ale oceníte ho pri mnohých iných príležitostiach, ako uviedol portál Wrappily.

Pozrite sa, ako vám poslúži baliaci papier z Vianoc:

Na párty

Chystáte oslavu narodenín? Alebo si chcete vyzdobiť byt, v ktorom si s priateľmi užijete Silvestra a príchod nového roku? Nemusíte kupovať drahé ozdoby. Stavte na vianočný baliaci papier, z ktorého si môžete vystrihnúť rôzne tvary vrátane hviezd, srdiečok či kruhov, kreativite sa medze nekladú a vytvorte si párty girlandu. Môžete si z papiera vyrobiť tiež párty čiapky alebo konfety, bez ktorých sa nezaobíde žiadna zábava.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Party & Helium Balloons Supplies in Lagos 🎊 (@partysuppliesng)

Obaly na učebnice