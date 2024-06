Neuveríte, ako sa dvojica dostala k 100 000 dolárom: Mali obrovské šťastie, peniaze si podľa polície môžu nechať

Rybárčenie nie je pre každého. Niektorí ľudia si ale našli zábavku, ktorej cieľom nie je chytať ryby. Za pomoci silných magnetov lovia z vody rôzne poklady. Istej dvojici sa nedávno podarilo vyloviť z vody trezor s rozprávkovou sumou.

Takýto úlovok nečakali ani vo sne

Ako informuje The Guardian, pár z New Yorku sa vybral „rybárčiť“ za pomoci magnetov. To, čo sa im podarilo vyloviť z vody, dvojicu poriadne šokovalo. Našli totiž trezor, v ktorom sa ukrývalo 100 000 dolárov (v prepočte približne 93 000 eur). Niektoré bankovky boli poškodené vodou, no James Kane a Barbie Agostini ostali z nálezu v šoku.

V rozhovore pre NY1 Kane vysvetlil, že počas pandémie Covid-19 začali loviť za pomoci magnetov. Dvojicu lákalo hľadanie pokladov, pričom na vybavenie nemuseli míňať veľa peňazí. Lovenie pomocou magnetov totiž jednoducho spočíva v tom, že sa do vody vloží lano so silným magnetom v nádeji, že sa z nej podarí vyloviť hodnotnejšie kovové predmety.

Peniaze si môžu nechať

Kane a Agostini ale celkom isto nečakali, že na magnet sa prichytí trezor, nieto ešte plný peňazí. Dvojica urobila to, čo považovala za správne a kontaktovala políciu. Tá im ale povedala, že nie je možné vypátrať pôvodného majiteľa trezoru ani zistiť, či neskončil vo vode preto, lebo peniaze boli získané trestnou činnosťou. Nálezcovia si tak rozprávkovú sumu mohli ponechať.

Pár tomu nemohol uveriť, dovtedy sa im totiž nič také hodnotné nájsť nepodarilo. Majú však už za sebou niekoľko zaujímavých nálezov, vrátane starých zbraní, granátov z čias druhej svetovej vojny, celého motocykla, zahraničných mincí a šperkov. Iným ľuďom sa ale podarilo nájsť aj strašidelné veci. Podľa AP News jeden z lovcov vytiahol z vody ľudskú lebku pripevnenú ku kovovému náčiniu na cvičenie. V ďalšom z prípadov sa podarilo vyloviť zbraň a predmety patriace dvojici, ktorá bola zavraždená pred 9 rokmi.