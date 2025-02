Násilná smrť človeka bez domova: Bitka v bočnej miestnosti, za všetkým má stáť polícia a miestna SBS

Vo štvrtok 30. januára našli bratislavskí mestskí policajti pred nákupným centrom Nivy dobitého muža bez domova. S vážnymi poraneniami hlavy bol prevezený do nemocnice v Ružinove. Tam v piatok zomrel. Jeden zo záchranárov upozornil, že zranenia mohli byť spôsobené ozbrojenými zásahovými jednotkami.

Podľa informácií TA3, muža z Ukrajiny napadli pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a ružinovská policajná hliadka. Trasovanie bezpečnostných kamier a ostatné informácie ukazujú, že príslušníci SBS a policajti mali muža zbiť v miestnosti za jedným z obchodov.

Prípadom sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby, ktorý tvrdí, že v prípade nie je možné vylúčiť protiprávne konanie policajtov. V prípade je aktuálne vedené konanie pre trestný čin zabitia. Hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová uviedla, že pre procesné úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie.

Existuje viacero verzií

Poverená policajná prezidentka Jana Maškarová potvrdila, že polícia pracuje s viacerými verziami úmrtia. „V tomto prípade bude dôsledná kontrola, či všetci tí príslušníci, ak sú podozriví, si vykonali svoju úlohu,“ povedala. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská tvrdí, že nemožno povedať, či išlo o policajnú brutalitu.

Šéf rezortu sa k tragédii zatiaľ oficiálne nevyjadril. Hovorca Matej Neumann pre TASR uviedol, že minister dôrazne odsudzuje akékoľvek prejavy násilia a je vždy zástanca dôsledného vyšetrenia trestných činov, ako aj spravodlivého potrestania páchateľov.

Ak by sa potvrdilo, že za smrťou Ukrajinca je policajný zásah, išlo by o druhý prípad za posledné mesiace. Interez požiadal ministerstvo vnútra o stanovisko a vyjadrenie k tomu, aké kroky boli prijaté v rámci polície po prípade v Košiciach, kedy rukou policajta zomrel pán Ľubomír. Do vydania článku sme ho nedostali.

Vyzývajú spoločnosť k rešpektu

Mimovládne a neziskové organizácie jednohlasne odsúdili akékoľvek násilie. Riaditeľka združenia Vagus už po incidente v Košiciach pre interez upozornila na to, že ľudia bez domova sa s násilím stretávajú veľmi často, a to aj na dennej báze. „Stretávame sa s tým, že nám klienti hovoria o tom, že boli napadnutí súkromnou SBS službou, alebo v niektorých prípadoch polícia použila zbytočnú alebo nepatričnú moc,“ povedala.

Občianske združenie zároveň priznalo, že brutalita esbéeskárov v OC Nivy je opakovaným problémom, s ktorým sa stretávajú prostredníctvom nezávislých osobných svedectiev ľudí, s ktorými pracujú v dennom centre, v teréne i v integračnom programe.

V nákupnom centre má pravidelne dochádzať k útokom na ľudí bez domova, ktorí tam hľadajú útočisko. Vagus upozorňuje, že útoky sa majú diať na miestach mimo kamier a bez svedkov.

„Na základe výpovedí, ktoré máme od klientov a klientok, sme už vo februári 2024 iniciovali stretnutie s OC Nivy, kde sme žiadali o prešetrenie a nápravu neprijateľných a protizákonných praktík bezpečnostnej služby. Reakciou vedenia nákupného centra bolo zľahčovanie situácie a odkladanie reálnych riešení. O situácii sme informovali aj mesto,“ píše Vagus na sociálnej sieti.

Občianske združenie Proti prúdu, ktoré je vydavateľom časopisu Notabene, apeluje na príslušné orgány, aby zabezpečili dôkladné a transparentné vyšetrenie skutku a zabezpečili spravodlivosť pre obeť.

Zároveň tiež vyzýva na rešpektovanie práv a dôstojnosti ľudí bez domova a na prijatie opatrení, ktoré zabránia podobným tragédiám v budúcnosti.

„Žiadny človek – bez ohľadu na okolnosti – si nezaslúži nehumánne zaobchádzanie, ktoré ohrozuje fyzické aj duševné zdravie jednotlivca. Vyzývame verejnosť, aby nezostávala ľahostajná k osudom ľudí bez domova a aby spoločne s nami pracovala na budovaní spoločnosti, kde má každý jednotlivec právo na dôstojný život a bezpečie,“ odkázalo Proti prúdu.

Nezisková organizácia Depaul Slovensko vyjadrila pohoršenie nad prípadom úmrtia človeka bez domova a pripomína, že násilie nie je riešením. Apeluje tiež na to, aby bola verejnosť voči ľuďom bez domova citlivejšia.

„Sú rovnako ľuďmi, bohužiaľ, mnohí denne čelia stigmatizácii, dehumanizácii a predsudkom,“ hovorí neziskovka.

