Napadne na Slovensku na Vianoce sneh? Takéto počasie bude počas sviatkov, ešte nič nie je stratené

Veľmi teplý vzduch k nám preniká od západu, následkom čoho môžeme mať pocit, akoby sa k nám takmer znovu vrátila jeseň.

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál iMeteo vydal aktuálnu predpoveď, kde nám odhalil, či bude trend teplého počasia pokračovať až do Vianoc. Doterajšie predpovede nevyzerali veľmi nádejne. Značí to i oteplenie, ktoré sme na Slovensku zaznamenali počas uplynulého víkendu.

Možno sa dočkáme vytúženého ochladenia

Podľa včerajšej predpovede, trend teplého počasia s nami prejde do nového týždňa, pričom môžeme očakávať nárast teploty až do výšky nad 10 °C. Takáto nezimná teplota by sa mala udržať až do štvrtka 19. decembra 2024.

20. decembra by sa však, podľa modelu ECMWF, do našej časti Európy mohol od severozápadu dostať chladnejší vzduch. A chladnejšie počasie by mohlo doraziť s víziou pretrvania až do Vianoc.

To znamená, že na Vianoce sa, podľa tohto modelu, s veľkou pravdepodobnosťou dočkáme vytúženého chladného počasia.

Nemusí to však nevyhnutne znamenať, že Vianoce budú aj biele, upozorňuje iMeteo. Model však vníma biele Vianoce o čosi nádejnejšie, než väčšina tých, ktoré sme počuli skôr v tomto období. Fakt, že do našich končín zavíta chladnejší vzduch, zároveň podľa iMeteo „výrazne zvyšuje“ pravdepodobnosť bielych Vianoc.

„Počasie v našej oblasti však budú ovplyvňovať jednotlivé oblasti nízkeho tlaku vzduchu a pravdepodobnosť zrážok je tak vysoká. Minimálne na severe je sneženie takmer isté a stále existuje pravdepodobnosť sneženia aj v nižších polohách.“

Do hry však vkročí aj vysoká pravdepodobnosť oteplenia, ktorá je „aktuálne vyššia ako 50 percent“.

Na záverečnú predpoveď je ešte priskoro a treba pár dní počkať, nová informácia o chladnejšom vzduchu by však mohla dať nádej tým, ktorí už úplne zanevreli na myšlienku na zimnejšie Vianoce.