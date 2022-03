Nancy našli zabitú vedľa Sida zo Sex Pistols, vraždu poprel. Keď prišiel z basy, mama mu kúpila heroín a predávkoval sa

Z vraždy Nancy Spungen obvinili člena kapely Sex Pistols, Sida Viciousa. Ich vzťah bol krátky, intenzívny a veľmi toxický. Skutočne by však bol Sid Vicious schopný vraždiť? Skôr, ako sa svet dozvedel pravdu, Sid spáchal samovraždu. Zvláštna dvojica je do dnešného dňa pre mnohých záhadou. Hudobný svet na ňu nezabudol ani po viac ako 40 rokoch.

Bola prostitútkou, trpela schizofréniou

Britská punková kapela Sex Pistol vznikla v 70. rokoch. Podľa portálu Britannica ich preslávila najmä pesnička God Save the Queen. Tá sa stala akýmsi symbolom sociálnych a politických nepokojov, ktoré krajinou v tom čase zmietali. Vokalistom kapely bol Johnny Rotten (vlastným menom John Lydon), úlohy gitaristu sa ujal Steve Jones. Bubeníkom bol Paul Cook, basgitaristom Glen Matlock a neskôr ho nahradil Sid Vicious (John Simon Ritchie).

Netrvalo dlho a v roku 1976 už kapela lákala davy fanúšikov. Patrila medzi nich aj 17-ročná Nancy Spungen. Nebola však len tak akýmkoľvek fanúšikom. Bola tzv. „groupie“ a členov kapely prenasledovala všade, kam sa pohli. Nancy milovala večierky a nesmeli chýbať ani drogy. Ako píše portál All That Is Interesting, mladé dievča nemalo problém priznať, že nespĺňa ideály krásy, je prostitútka a nezaujíma ju, čo si o nej myslia iní ľudia.

Už od útleho veku sa Nancy ľahko dostávala do problémov, trpela neovládateľnými záchvatmi zúrivosti. Dokonca kvôli tomu v 11 rokoch bola vylúčená zo školy. Nejaký čas musela byť aj hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení. Ako píše magazín New York, lekári jej diagnostikovali schizofréniu.

Bola hlučná, škaredá a otravná

Napriek ťažkostiam v 16 rokoch dokončila strednú školu pre deti so špeciálnymi potrebami a pokúsila sa získať vyššie vzdelanie. Veľmi rýchlo však zistila, že to nie je nič pre ňu a presťahovala sa do New Yorku. Tu najprv prenasledovala kapelu The Heartbreakers a práve s nimi sa napokon dostala až do Londýna. Tu ju zaujala ďalšia kapela, Sex Pistols.

Nancy bola podľa ostatných fanúšičiek hlučná, škaredá a otravná, píše portál Biography. Kapely, ktoré obdivovala, jej prítomnosť tolerovali len preto, lebo ich zásobovala heroínom a inými drogami. V Sex Pistols ju spočiatku zaujal Johnny Rotten, ten však jej záujem neopätoval. Začala sa preto obzerať po Sidovi. Zdalo sa, že to bola láska na prvý pohľad a zo Sida a Nancy sa bleskovou rýchlosťou stali spriaznené duše.

Spájalo ich okrem iného napríklad aj neľahké detstvo. Sid vyrastal s osamelou matkou, ktorá bojovala s drogovou závislosťou. Našli v sebe oporu a spoločne prepadli svetu drog a sexu. Sid sa stal rytierom, ktorý bol pre Nancy ochotný urobiť čokoľvek. Ich puto bolo natoľko silné, že ak mu Nancy prikázala, aby zhodil fanúšičku zo schodov, on tak bez zaváhania okamžite urobil. Dvojica bola absolútne nerozlučná a čoskoro sa nasťahovali do spoločného bytu v západnej časti Londýna. Tu ich kvôli vyčíňaniu neraz musela krotiť polícia.

Na ľudí mala zlý vplyv, ich vzťah bol nesmierne toxický

Nanešťastie, Spungen mala veľmi zlý vplyv na ľudí, ktorí na tom už aj tak boli zle. A Sid podľa portálu People v tom čase nemal rád nikoho a nič okrem heroínu a Nancy. Neraz musela kapela kvôli nemu rušiť koncerty. Bol natoľko sfetovaný, že nehrozilo, aby sa postavil pred fanúšikov. Ich vzťah bol nesmierne toxický. Spungen bola dokonca ochotná podrezať si žily, aby mu ukázala, že ju nemôže opustiť, a to ani len na pár hodín, inak to bude mať následky.

Kapela Sex Pistols sa napokon v roku 1978 rozpadla (ešte niekoľkokrát sa dali dokopy v rokoch 1996, 2002 či 2008), dvojicou to však neotriaslo. Ako informuje magazín Rolling Stone, naďalej hľadali svoje miesto vo svete, chvíľu pobudli v Británii, potom zase v Amerike. Až kým 12. októbra 1978 nedošlo k tragédii. V tom čase 20-ročnú Nancy našli polonahú a mŕtvu v kúpeľni v izbe číslo 100 v hoteli Chelsea v New Yorku. Niekto ju bodol nožom do brucha, následkom čoho vykrvácala.

Sid Vicious & Nancy Spungen at his mews house in Maida Vale, London

1978 pic.twitter.com/zzI1CTj055 — Jacted (@Jacted7) February 23, 2022

Tieň obvinenia okamžite padli na Sida. Noc pred vraždou ho niekoľko ľudí videlo, ako užil najmenej 30 tabliet Tuinalu (tabletky na spanie). Také množstvo barbiturátu môže človeka poľahky zabiť. Je takmer isté, že hudobník strávil noc v stave blízkom kóme a až do skorých ranných hodín ležal v hotelovej izbe v bezvedomí.

Bol jediným podozrivým v prípade vraždy Nancy Spungen

O 7:30 ráno však hoteloví hostia počuli z izby, kde dvojica bývala, ženské vzdychy. O 10:00 Sid zatelefonoval na hotelovú recepciu a prosil o pomoc. Nancy sa však už zachrániť nepodarilo. Sid sa potuloval po chodbách hotela a nariekal, keď si po neho prišla polícia a odviedla ho v putách, píše All That Is Interesting.

Polícia iného podozrivého ani nehľadala, podľa niekoľkých zdrojov sa Sid sám priznal, že svoju priateľku, s ktorou strávil posledných 21 mesiacov, zavraždil. Neskôr však svoju výpoveď zmenil a tvrdil, že bol tak nadrogovaný, že Nancy zabiť nemohol. Rodina a priatelia mu verili a podporovali ho aj mnohí fanúšikovia. Vedeli, že Nancy bola prvá a jediná láska jeho života a niečoho takého by jednoducho nebol schopný.

Sid Vicious bol napokon prepustený na kauciu. So stratou svojej životnej lásky sa však nedokázal vyrovnať. Vo väzenskom komplexe Riker´s Island strávil dva mesiace a začiatkom roka 1979 bol opäť na slobode, informuje Biography. Svoje prepustenie sa rozhodol osláviť, a to tak, že poslal svoju matku, aby kúpila nejaký heroín. 2. februára ho objavili mŕtveho. Punková ikona sa predávkovala.

Vynorilo sa množstvo teórií, no nikto nevie, čo sa v skutočnosti stalo

Keďže bol hlavný podozrivý mŕtvy, polícia upustila aj od vyšetrovania smrti Nancy Spungen. Začalo sa však vynárať množstvo teórií o tom, čo sa vlastne stalo. Podľa niektorých to bola dvojnásobná samovražda, ktorá však nevyšla podľa predstáv Sida a Nancy. Do dnešného dňa nikto s istotou nevie, kto Nancy zabil a čo sa v osudnú noc v hotelovej izbe stalo. Podľa portálu Daily Mail však Sid napísal matke zavraždenej priateľky niekoľko týždňov po jej smrti list. Vyznával v ňom svoje hlboké city.

„Jej bolesť bola príliš neznesiteľná. Cítil som jej bolesť tak, akoby bola moja vlastná,“ mal v liste písať Sid. Priznáva, že každý deň bez nej je utrpením a verí, že človek môže zomrieť preto, lebo má zlomené srdce. Hudobník trval na tom, že bez Nancy čoskoro zomrie, aj keby si sám nesiahol na život.