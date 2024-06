Najväčšia česká letecká spoločnosť je na predaj: Cestovné kancelárie majú strach z monopolu, zrejme ich čaká zdražovanie

Smartwings je na predaj. O spoločnosť, ktorá len nedávno prešla späť do českých rúk, majú záujem iné letecké spoločnosti, ale i firmy, ktoré podnikajú v cestovnom ruchu na českom trhu, informuje TN Nova.

Hľadajú riešenie

„Smartwings priebežne dostávali a dostávajú ponuky na partnerstvá. Pre Smartwings je hlavným kritériom pri evaluácii akejkoľvek ponuky dosiahnutie maximálnej synergie a posun spoločnosti smerom k väčšiemu podielu na trhu,“ povedala Vladimíra Dufková, hovorkyňa spoločnosti.

Cestovné kancelárie majú ale strach z toho, že vznikne monopol. Na ten by mohli doplatiť klienti v dôsledku zdraženia zájazdov.

Leteckej spoločnosti sa v poslednom čase darí, situácia v leteckej doprave sa po pandémii postupne zlepšuje. Všetko teda naznačuje tomu, že pôjde o obchod za milióny eur.

V minulosti už majitelia Smartwings rokovali o predaji s izraelským dopravcom, aktuálne sa medzi favoritov dostal záujemca pôsobiaci na českom trhu.

„Ak dôjde k tomu, že Smartwings kúpi niektorý z veľkých hráčov, určite to bude znamenať otrasy pre trh, pretože by vznikla veľká dominancia. Len ťažko by sa potom dalo hovoriť o tom, že to nie je niečo, čo by mohlo ostatných poškodiť,“ uviedol Jan Papež z Asociácie cestovných kancelárií ČR.

Podľa slov obchodnej riaditeľky CK Blue Style Lenky Pátek by v tomto prípade cestovné kancelárie museli prijať také podmienky, aké spoločnosť ponúkne. Už dnes sú Smartwings monopolným poskytovateľom charterovej dopravy.

Cestovné kancelárie však priznávajú, že v prípade, že nedôjde k ďalšiemu rozvoju spoločnosti a vzájomnej dohode, pre množstvo z nich to bude znamenať problém.