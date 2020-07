Na virtuálnej aukcii vydražili autoportrét Rembrandta. Takúto sumu zaplatil nový majiteľ

Autoportrét holandského maliara Rembrandta van Rijna vydražili v utorok za 15,94 milióna eur na virtuálnej aukcii aukčnej siene Sotheby’s, informovala agentúra AP.

Rembrandt toto dielo namaľoval v roku 1632, keď mal 26 rokov, uvádza na svojej webovej stránke stanica ABC News. Autoportrét umelca v čiernom klobúku a s naberaným golierom sa podľa Sotheby’s usilovalo získať šesť záujemcov.

.@Sothebys auction featuring a diverse group of artists from Rembrandt to Banksy brought in a total of $192.7 million https://t.co/qnxuu85yGs

— ArtTactic (@ArtTactic) July 29, 2020