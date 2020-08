Na Slovensku pribudlo počas štvrtku 102 pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom

Na Slovensku vo štvrtok (27.8.) pribudlo 102 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 4360 testov. Celkovo tak evidujeme 3728 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 19 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 2225 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 72 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 51 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 7 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 pacienti s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 327 940 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 33.

Krajčí informoval, že plánujú zriadiť aj veľkokapacitné odberné miesta

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po štvrtkovom rokovaní konzília odborníkov informoval, že v súvislosti s novým koronavírusom plánujú opäť zriadiť aj veľkokapacitné testovacie odberné miesta. Avizoval, že prvé centrum by mohlo aj vďaka dohode so súkromným testovacím laboratóriom fungovať v Bratislave už počas prvého septembrového týždňa. Ďalšie by sa mali postupne zriadiť v Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici.

V Česku pribudlo 221 nových prípadov nákazy koronavírusom

V Česku pribudlo v priebehu štvrtka 221 nových prípadov nákazy koronavírusom, informovalo v piatok ráno ministerstvo zdravotníctva. Laboratória vo štvrtok vykonali 8615 testov. Celkový počet nakazených v Česku stúpol na 23 169. Momentálne je aktívnych 5561 prípadov. Hospitalizovaných je 130 ľudí.

Z nákazy koronavírusom sa vyliečilo už 17.190 infikovaných, 418 ľudí v dôsledku choroby COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, zomrelo.

Od 1. septembra v Česku platia nové opatrenia. V zariadeniach zdravotných a sociálnych služieb, vo verejnej doprave či na úradoch budú povinné rúška. Kapacita hromadných podujatí zostáva rovnaká, na vnútorné podujatia s účasťou nad 100 ľudí bude vstup možný iba s rúškom alebo inou tvárovou ochranou.

Rezort zdravotníctva sa vo štvrtok rozhodol nemeniť zoznam rizikových krajín. Vydal však odporúčanie necestovať do Francúzska či Chorvátska. Rizikovými zostávajú Španielsko a Rumunsko. Po návrate z týchto krajín je nutné podstúpiť do 72 hodín test na koronavírus.