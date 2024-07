Na Slovensko prichádza nová televízia, viesť ju bude bývalý moderátor RTVS. Spustiť by ju mali už čoskoro

Nová slovenská televízia ponesie názov DVTV a jej pobočku u nás založí bývalý moderátor RTVS Miroslav Frindt, informuje SME. Ten bude zároveň aj hlavnou tvárou televízie.

Odvážny projekt

DVTV je spravodajská internetová televízia, ktorá sa už úspešne presadila v Česku. Spoločnosť je u nás už registrovaná a sú v nej štyria spolumajitelia: Daniela Drtinová, Martin Veselovský, Jan Rozkošný a Jan Ouředník. Frindnt plánuje poskytovať nezávislý obsah.

„Prvý obsah by sa mal objaviť po vyčíslení crowdfundingu. Bude to buď k 15. júlu alebo k prvému augustu. Nie je to ešte definitívne doriešené,“ dodáva Frindt.