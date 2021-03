Na Slovensko mieri ďalšie sneženie. Už vo štvrtok má na niektorých miestach napadnúť sneh a vyčíňať vietor

Naša oblasť sa aktuálne nachádza v studenom vzduchu a v tomto vzduchu k nám počas štvrtka bude postupovať frontálny systém. Ten prinesie ďalšie zrážky, ktoré budú aj snehové.

Už vo štvrtok sa na našom území opäť pokazí počasie. Bude za to môcť tlaková níž, ktorú nemeckí meteorológovia pomenovali ako Klaus, pričom okolo tejto tlakovej níže bude do našej oblasti postupovať frontálny systém.

Čaká nás vietor aj zrážky

Postupujúci frontálny systém prinesie do našej oblasti zrážky. Tie sa začnú nad naše územie rozširovať vo štvrtok od západu. Na západe a v polohách do 300 m n.m. by sa malo jednať prevažne o zrážky kvapalné, no vo zvyšných oblastiach sa očakáva sneženie. Snežiť tak bude opäť na mnohých miestach stredného a východného Slovenska.

Počas štvrtka bude v Európe vyčíňať aj víchrica Klaus, ktorá bude v Nemecku spôsobovať aj materiálne škody. Aj u nás sa rozfúka, pričom nárazový vietor bude dosahovať rýchlosť až okolo 70 km/h. K vetru sa vo štvrtok popoludní a večer pridajú aj zrážky.

Napadne aj sneh

Vo štvrtok sa postupne rozosneží predovšetkým v Žilinskom a na severe Banskobystrického kraja. V noci na piatok sa zrážky rozšíria aj nad východné Slovensko.

Numerické modely počítajú s tým, že v piatok ráno môže sneženie v niektorých oblastiach skomplikovať dopravu. Týkať sa to bude predovšetkým horských oblastí. V horských oblastiach Banskobystrického a Žilinského kraja môže napadnúť od 5 do 10 cm nového snehu. Smerom nižšie bude výška nového snehu klesať. Snežiť by mohlo aj v najnižších polohách, ale keďže tu bude pomerne teplo, tak sneh sa bude priebežne topiť.

Od štvrtka nás tak čaká výraznejšie zhoršenie počasia. Nielenže sa rozfúka, no čaká nás aj jarné sneženie, ktoré môže na pár hodín skomplikovať dopravu na našom území.