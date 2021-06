Wrestling je americký fenomén ešte z 80. a 90. rokov, ktorý má dodnes obrovskú fanúšikovskú základňu. Zatiaľ, čo v minulom storočí veľa ľudí verilo, že ide o skutočné zápasenie, dnes je nad slnko jasné, že ide len o dopredu dohodnuté divadielko, ktoré ale ponúka neuveriteľné množstvo zábavy a možno tam je priestor aj na nejakú tú improvizáciu.

Veľa populárnych hercov, ako napríklad John Cena či Dwayne „The Rock“ Johnson, začínalo práve wrestlingom. Ide tak o naozaj neoddeliteľnú súčasť americkej kultúry. Medzi všetkými zápasníkmi ale vyniká jedno meno: André René Roussimoff, skôr známy ako André the Giant (Obor André).

Ozajstný obor

André vynikal najmä svojou výškou, mal až priam neuveriteľných 224 centimetrov a vážil cez 230 kilogramov. Práve z tohto dôvodu mu prischla prezývka „obor“ a vo svete wrestlingu toho dosiahol naozaj veľa.

Narodil sa v roku 1946 vo francúzskom Grenobli medzi štyroch súrodencov, z ktorých mal paradoxne každý jeden bežnú veľkosť. Neskôr sa zistilo, že trpel nadmernou produkciou rastových hormónov, poruchou zvanou akromegália. Práve vďaka tejto genetickej vade sa ale stal slávnym.

Svoje detstvo strávil na farme s rodičmi, no vždy bol predurčený na niečo väčšie. Už ako 18-ročný tak vstúpil do sveta wrestlingu. Najskôr začal na zápasoch v Kanade, kde sa veľmi rýchlo prepracoval z outsidera na hlavného ťahúňa večera. Práve v tomto období dostal prezývku „Ôsmy div sveta“ a všimla si ho Svetová wrestlingová federácia (WWE).

André zdolával jedného súpera za druhým a veľmi rýchlo sa stal miláčikom publika. Podľa vyjadrení LA Times bol v 70. rokoch dokonca najuznávanejším wrestlerom na planéte. Pri súbojoch využíval svoje fyzické prednosti. Hoci sa pri pohľade na ne dnes už len ťažko skrýva úsmev, treba uznať, že išlo naozaj o zábavné pozeranie. Možno aj práve z tohto dôvodu ho organizácia tlačila neustále dopredu. Obrovský zápasník totiž musel predstavovať zlatú baňu.

Najväčší zápas života

Najväčší zápas života odohral André v roku 1987 proti legendárnemu Hulkovi Hoganovi, ktorý ale paradoxne prehral, hoci mal Hogan o vyše 20 centimetrov a 100 kilogramov menej. V naplnenej aréne sa v ten deň nachádzalo neuveriteľných 90-tisíc divákov. Práve obrovská rivalita týchto dvoch bojovníkov v podstate definovala dnešný wrestling.

Pre svoju veľkosť ale zároveň aj veľa trpel. Ľudia sa za ním na ulici neustále otáčali a čudovali sa, ako môže byť niekto tak obrovský. V jednom interview dokonca vyjadril svoju túžbu prežiť jeden deň v koži človeka bežnej veľkosti, vraj by za to dal všetky peniaze sveta. Veľmi smutným ho robil aj fakt, že deti pred ním často utekali a báli sa.

Alkoholik André

Podľa vyjadrení blízkych sa jeho pečeň priam topila v alkohole, k čomu sa viaže obrovské množstvo príbehov. Vraj pred zápasmi bežne vypil 6 fliaš vína či nechal na hotelovom bare počas natáčania filmu Princezná Nevesta sekeru vo výške 40-tisíc dolárov.

Ďalší príbeh hovorí, že zatiaľ, čo mu meškal let a musel čakať 45 minút, na letisku vypil až 102 malých pív, čo predstavuje približne 32 litrov tohto obľúbeného nápoja. Jeho neoficiálny rekord je však až 156 pív na jedno posedenie. Priemerný ľudský žalúdok sa pritom dokáže roztiahnuť len na 4 litre.

Za jeho alkoholizmus zrejme mohla aj obrovská bolesť, ktorú pravidelne zažíval. Vôbec totiž nie je jednoduché hýbať svojím 230 kilogramov vážiacim telom, ktoré navyše dostáva zabrať v ringu. Bolesť by sa síce dala čiastočne zahnať liekmi, no tie André kategoricky odmietal keď videl, ako po nich boli ostatní zápasníci oťapení.

Filmový priemysel

Obra si neskôr všimli aj filmári a rozhodli sa ho obsadiť do svojich snímok, čím mu otvorili bránu do Hollywoodu. Ako svoju prvú rolu stvárnil Big Foota v seriáli The Six Million Dollar Man. Hranie si vraj veľmi užíval a ponuky sa začali len tak hrnúť.

Na Andrého spomína aj známy herec Arnold Schwarzenegger. Ten si s ním zahral v legendárnom filme Barbar Conan. Boli veľmi dobrí kamaráti a André sa vraj vždy nahneval, keď mu filmový Terminátor v reštaurácií nedovolil platiť.

Ďalej si zahral vo filmoch a seriáloch ako spomínaná Princezná Nevesta, Zorro, The Fall Guy či The Greatest American. Väčšinou išlo o role, ktoré využívali Andrého obrovské rozmery.

Obor s dobrým srdcom

Wrestler mal kvôli svojej veľkosti naozaj komplikovaný život, no aj napriek tomu sa snažil byť k ľuďom milý, hoci to nie vždy platilo aj opačne. Zízanie a ohováranie na ulici bolo bežnou praxou. Na jeho dobrosrdečnosť spomína aj herečka Robin Wright z filmu Princezná Nevesta. André sa postaral, aby jej počas natáčania v lese nebola zima.

„Svoju ruky položil na moju hlavu, aby som nedostala triašku. Jeho ruky mi zakryli celú hlavu a ich teplo bolo ako elektrická deka. Bol veľmi milý a pozorný. Vždy by mi dal svoj kabát, ak by ten môj nebol nablízku,“ prezradila.

Ďalší herec, Mandy Patinkin, si taktiež pamätá Andrého ako pozorného človeka : „Čakali sme pokojne aj dve, tri, štyri či päť hodín, kým každý človek, každý dospelý a ich rodiny stáli v rade ako malé deti v Disneylande na fotografiu s Andrém.“ Vraj sa poctivo odfotil s každým, kto o to stál.

Taktiež si uvedomoval, že u detí pravdepodobne vzbudzuje strach. Práve preto sa k nim vždy snažil správať milo. „Nechcem, aby sa ma báli. Keď navštevujem domy s malými deťmi, tie odo mňa utekajú, hoci ma už viackrát videli v televízii. Rozumiem síce, prečo to robia, no robí ma to smutným,“ povedal.

Nečakaná smrť

27. januára 1993 zasiahla svet smutná správa. André zomrel vo veku 46 rokov na svojej hotelovej izbe v Paríži na zlyhanie srdca. Vo Francúzsku bol na pohrebe svojho otca. Jeho popol bol neskôr rozsypaný v Amerike presne tak, ako si želal. Do histórie sa zapísal ako jeden z najmohutnejších wrestlerov všetkých čias a taktiež ako úžasný človek. Jeho životný príbeh si môžete pozrieť v dokumente Andre the Giant na HBO.