Na mol opitý policajt, ktorý napadol 19-ročné dievča a ťahal ho za vlasy, má problém. Ženu pre zranenia operovali

Ešte v marci sme vás informovali o šokujúcom prípade z ulíc z Prahy, kde na mol opitý policajt, oblečený v slávnostnej uniforme, brutálne napadol iba 19-ročné dievča. Ako sa ukázalo, obeť útoku potrebovala v dôsledku zranenia operáciu a policajt tak má vážny problém, píše portál tn.cz.

Komplikovaná zlomenina nohy

Jedna z obetí, ktorú napadol, údajne utrpela komplikovanú zlomeninu nohy, čo si vyžiadalo operáciu. Lekári jej do členka museli vložiť skrutky a musí chodiť na rehabilitácie. Prípad aktuálne rieši Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov ČR, ktorá mala incident pôvodne vyhodnotiť ako výtržníctvo, no skutok by sa mohol rekvalifikovať na ublíženie na zdraví. Policajtovi by v tomto prípade hrozilo 8 až 10 rokov za mrežami.

Opilý policajt ve slavnostní uniformě brutálně zaútočil na devatenáctiletou dívku, pomáhala mu i jeho přítelkyně, také strážkyně zákona. Všichni byli na akci v pražském klubu Phenomen. Trochu se bojím, když takoví lidé mají pomáhat a chránit. pic.twitter.com/9aFgMOXu6G — Désolé olé (@desoleole) March 14, 2024

Incident sa odohral ešte 17. februára na Nádražnej ulici v Prahe, pri klube Phenomen. Na videu je vidieť, ako zjavne opitý policajt napadol dievča ležiace na zemi a pomáhala mu aj žena, taktiež policajtka. Muž nafúkal 2,6 promile a žena 1,6 promile. Policajt na obeť vrieskal a násilne sa jej snažil narovnať nohy.

„V mene zákona!“ kričal pritom celý čas. Neskôr ju chytil za vlasy a odtiahol asi o meter ďalej. Situácia sa mierne upokojila, keď na miesto prišli policajti v službe. Po napadnutú ženu prišla sanitka a odviezla ju do nemocnice. Na incident sa pozerala aj policajtka, zrejme agresorova žena, ktorá neskôr sama prevzala iniciatívu a na dievča sa snažila si kľaknúť.