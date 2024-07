Môžete ju letecky prepraviť zadarmo a zrejme ste o tom nevedeli: Za túto vec nemusíte platiť nič navyše

Cestujúci s dieťaťom má nárok na leteckú prepravu jedného kusa pomôcky na prepravu dojčaťa, ako je napr. detský kočík, zadarmo. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Demovičová, ktorá dodala, že niektoré letecké spoločnosti povoľujú aj ďalší jeden kus detskej potreby, ako je napr. autosedačka či bugina. Tie pred nástupom do lietadla odovzdá palubnému personálu.

„Mamička tak môže mať kočík pri sebe počas celej doby vybavovania na check-ine, rovnako pri prechode bezpečnostnou kontrolou až po samotný nástup do lietadla. Kočík nie je prepravovaný na palube lietadla ako príručná batožina, ale v batožinovom priestore lietadla, s výnimkou skladacích bugín, ktoré je možné poskladať do rozmerov príručnej batožiny a umiestniť do batožinového priestoru na palube,“ uviedla. Kočík môžu zdarma prepraviť aj rodičia dieťaťa, ktoré je staršie ako dva roky. „Kočík pre potreby prepravy dieťaťa je akceptovaný bezplatne spravidla až do veku 12 rokov dieťaťa,“ informovala hovorkyňa bratislavského letiska.

Rodičom ďalej odporúča, aby si kočík už pri registrácii na let označili. Avšak, v prípade, ak rodičia dieťaťa kočík nepotrebujú mať pri sebe počas celej doby strávenej na letisku, môžu ho odovzdať ako podanú, nadrozmernú batožinu. „Na bratislavskom letisku je tiež možnosť dať si za poplatok zabaliť kočík do fólie, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Ak cestujú rodičia len s príručnou batožinou, kočík môže byť označený aj pri nástupnej bráne,“ doplnila Demovičová. Kočík je v závislosti od letiska rodičom k dispozícii ihneď po vystúpení z lietadla alebo v príletovej hale na batožinovom páse, prípadne ešte v sekcii s nápisom Nadrozmerná batožina.

Hovorkyňa bratislavského letiska zároveň rodičov detí upozornila na to, aby všetky deti mali platný cestovný doklad. „Skontrolujte pred odletom dĺžku platnosti pasu dieťaťa, keďže pre deti sa vydávajú s platnosťou na dva roky.“ Pri letoch do určitých krajín (Turecko, Egypt, Omán atď.) treba mať platný pas ešte aspoň päť či šesť mesiacov po návrate z destinácie. Pri letoch do Albánska a Čiernej Hory ešte aspoň tri mesiace po prílete.