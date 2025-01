Mnohé ženy tvrdia, že vraj uprednostňujú starších partnerov, nie je to pravda. Obe pohlavia chcú mladšieho partnera

Aj v našej kultúre často počúvame, že ženy uprednostňujú starších partnerov. Je to ale naozaj tak? Vedci prichádzajú s opačným tvrdením, resp. poukazujú na to, že či ide o mužov alebo ženy, tak jedno aj druhé pohlavie preferuje pri prvotnom výbere mladšieho partnera.

Chceme mladších

Samozrejme, existujú aj výnimky, avšak nová štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences naznačuje, že muži aj ženy sú priťahovaní mladšími partnermi.

Vedci z Kalifornskej univerzity v Davise skúmali 4 500 rande naslepo, pričom štúdia zahŕňala 6-tisíc účastníkov hľadajúcich dlhodobý vzťah. Rande naslepo realizovala spoločnosť Tawkify. V rámci pohlavia bola skupina približne vyrovnaná a polovica účastníkov boli belosi, zvyšok tvorili ďalšie rasy a etniká, uvádza sa v tlačovej správe. Vek bol od 22 do 85 rokov.

Aj keď v otázkach účastníci uvádzali vekové rozpätie, ktoré uprednostňujú, v skutočnosti to nemalo žiadny vplyv na ich skutočné rozhodnutia.

Najmä prvotná známosť

„Pri rande naslepo účastníkov o niečo viac priťahovali mladší partneri a tento trend platil rovnako pre mužov aj ženy,“ povedal Paul Eastwick, hlavný autor štúdie.

Vedci tiež skúmali, či by ženy s vyšším príjmom mali väčší sklon vyberať si mladšieho partnera. Tu ale vedci nenašli dôkazy o tom, že by práve vyšší príjem toto výrazne ovplyvňoval.

Štúdia sa tiež nezaoberala tým, či príťažlivosť na prvom rande vedie aj k dlhodobejším vzťahom.

„Naše zistenia naznačujú, že muži aj ženy považujú mladšie osoby za príťažlivejšie v momente prvotnej známosti — bez ohľadu na to, či o tom vedia alebo nie,“ povedal Eastwick.

Tieto zistenia sú zaujímavé najmä z toho hľadiska, že sa vo všeobecnosti zvykne udávať, že mladšie ženy inklinujú skôr k starším mužom. Samozrejme, samotná štúdia sa zameriava len na prvotnú známosť a preferenciu v rámci rande naslepo. Realita tak môže a často aj je, iná.

Ako uvádza Guardian, celosvetovo sú ženatí muži približne o štyri roky starší od svojich manželiek. Najväčší rozdiel je vidieť v Subsaharskej Afrike, kde sú muži starší aj o viac ako 8 rokov. Ak by sme hľadali naopak nejakú krajinu, kde by v rámci heterosexuálneho páru boli muži mladší či rovnako starí ako ich partnerky, tak výskum v 130 krajinách takú krajinu nenašiel. Najmenší vekový rozdiel medzi pármi štandardne nachádzame v Európe a Severnej Amerike, kde je tento rozdiel v priemere menší ako tri roky.