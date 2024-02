Ministerka kultúry zostáva na svojej stoličke: Opozícia podľa Pellegriniho neodovzdala dostatok podpisov na jej odvolanie

Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) nezvolá mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Pod návrhom opozičných strán Progresívne Slovensko a SaS je podľa neho len 28 podpisov, pričom potrebných je 30. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou kancelárie NR SR.

Údajne nemali dosť podpisov

„Každý poslanec v parlamente by mal vedieť, že návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi musí zo zákona obsahovať minimálne 30 podpisov poslancov. A keďže ani cez víkend neprišiel návrh, ktorý by to spĺňal, musím dnes podpísať rozhodnutie, v ktorom konštatujem, že tento opozičný návrh nespĺňa podmienky dané ústavou,“ skonštatoval Pellegrini.

Opozičné PS a SaS v piatok (2. 2.) podali podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej chceli odvolávať Šimkovičovú z funkcie. Ministerka kultúry iniciatívu na jej odvolanie považuje za bežnú súčasť politického boja.