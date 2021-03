Minister Korčok k demisii: Sme na veľmi tenkom ľade. Ani tejto vláde sa nepodarilo zastaviť politický úpadok

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) podal včera demisiu. Premiéra Igora Matoviča o tom informoval písomne, keďže je pracovne v Bruseli. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

“Chcem tak prispieť k urýchlenému vyriešeniu koaličnej krízy. Slovensko súrne potrebuje zrekonštruovanú a stabilnú vládu, ktorá sa naplno sústredí na zvládnutie pandémie a riešenie problémov našej krajiny,” zdôvodnil svoj odchod minister. Korčok spolu s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom oznámili po utorkovom rokovaní Republikovej rady SaS premiérovi, že podávajú demisiu. Tú odovzdajú prezidentke SR Zuzane Čaputovej dnes o 11.00 h. Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú neteší aktuálna situácia, z vlády podľa nej postupne odchádzajú najlepší ministri.

Pri zahraničnej politike sme na veľmi tenkom ľade

Pred samotným odovzdaním demisie Ivan Korčok informoval o dôvodoch svojho odchodu na tlačovej besede. Na úvod sa poďakoval prezidentke Zuzane Čaputovej aj Borisovi Kollárovi, premiérovi Igorovi Matovičovi a všetkým kolegom z vlády. Štátni tajomníci Ingrid Brocková a Martin Klus ostávajú vo funkciách. Napriek prosbám, aby Korčok ostal vo funkcii, zotrvať v nej nechce. Dôvodom je aj to, že neustále prebieha koaličná kríza.

V zahraničnej politike sme sa dostali na tenký ľad a je to kvôli tomu, že na tenkom ľade sme aj v domácej politike. “Musíme sa vrátiť späť, to, čo sa doma povie smerom von do zahraničia, o tom sa rozpráva aj roky. Vadí mi politický úpadok na Slovensku, no nie je to dôvod môjho odchodu. Ani tejto vláde sa tento úpadok nepodarilo pozastaviť,” povedal v príhovore Korčok. Mrzí, že sa mu nepodarilo presadiť v zahraničí otázku kultúry, bilancovanie nechá na oponentoch.

Korčok na otázku, či sa plánuje vrátiť po rekonštrukcii vlády naspäť do funkcie ministra zahraničných vecí, že predbiehame udalosti. Nie je to podľa neho len o rekonštrukcii, “je to o tom, či sme schopní vládnuť zodpovedne a inak”. Je nemiestne, aby som hovoril, že sa vrátim. “V tejto chvíli pre mňa jedna etapa končí”. Vo funkcii by ho mal dočasne nahradiť minister obrany Jaroslav Naď.