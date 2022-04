Miešačky jedov vraždili svojich manželov, ale aj deti. Prezývali ich Anjeli smrti z Maďarska a otrávili desiatky ľudí

Hovorilo sa im aj Miešačky jedu. Na ich čele stála pôrodná asistentka Zsuzsanna Fazekas, ktorá ich zásobovala arzénom a povzbudzovala ich, aby sa nebáli jed v prípade potreby použiť. Odhaduje sa, že v priebehu 15 rokov otrávili najmenej 40, možno však až 300 ľudí. Prečo?

Nikto nevie, odkiaľ prišla, jej manžel zomrel za záhadných okolností

Nagyrév je malá obec nachádzajúca sa v Maďarsku, leží približne 100 kilometrov od Budapešti a je pravdepodobné, že ste o nej ešte nepočuli. Aj v súčasnosti má menej ako 800 obyvateľov. História dedinky je však nesmierne zaujímavá. Napríklad, medzi rokmi 1914 až 1929 tu vyčíňala skupina žien, ktoré si hovorili Výrobcovia anjelov alebo Miešačky jedu. Na ich čele stála podľa portálu All That Is Interesting pôrodná babica menom Zsuzsanna Fazekasová.

Do dnešného dňa majú o tejto skupine žien historici len málo informácií. Niektoré zdroje tvrdia, že to boli harpye, ktoré jednoducho nenávideli mužov. Niektorí odborníci však veria, že ženy konali oprávnene, neboli to šialené vrahyne a nezabíjali len tak, pre potešenie. Zabíjali, aby pomohli iným uniknúť z toxického vzťahu.

Zsuzsanna prišla do Nagyrévu v roku 1911. Dovtedy v dedinke chýbal lekár a ľudia si museli poradiť bez neho. Ako píše portál Syfy, Zsuzsanna sa tejto pozície ujala krátko po svojom príchode a 15 rokov ľuďom radila, ako sa vyliečiť z rôznych neduhov a pomáhala každému, kto bol chorý alebo sa ocitol v núdzi. Netrvalo však dlho a ľudia si všimli, že na žene je niečo zvláštne. Jej manžel Gyula zmizol za záhadných okolností a nikto netušil, odkiaľ vlastne prišla, kde bola predtým a čo robila skôr, ako začala pomáhať ľuďom v Nagyréve.

Ženám ilegálne vykonávala potraty

Nech však prišla odkiaľkoľvek, mala odporúčania ako pôrodná babica a dôveru ľudí si získala pomerne rýchlo. Aj keď nebola lekárkou, pôrodné babice ľudia rešpektovali. Bolo to jedno z mála povolaní, vďaka ktorým si mohla úctu vyslúžiť aj žena. Samozrejme, ich situácia a pozícia nebola vždy ľahká. V stredoveku museli napríklad často čeliť obvineniam z čarodejníctva. Cirkev na ne neraz ukazovala prstom napriek tomu, že pomáhali najlepšie, ako vedeli a mali množstvo znalostí napríklad o tom, ako môžu človeku pri rôznych ťažkostiach uľaviť bylinky.

Najmä v menších dedinkách sa stali pôrodné babice dôležitou súčasťou komunity. Často nielen liečili, ale ženám vykonávali aj potraty. A vždy vedeli, na koho sa obrátiť, ak sa žena ocitla v ťažkej situácii. To vždy vedela aj Zsuzsanna. Práve kvôli ilegálne vykonávaným potratom sa pôrodná babica v priebehu niekoľkých rokov ocitla vo väzení až desaťkrát. Ako však informuje portál Academic, vďaka sudcom, ktorí jej konanie podporovali, sa vždy veľmi rýchlo opäť dostala na slobodu a vo svojej činnosti mohla pokračovať.

Prečo sudcovia jej konanie prehliadali? V tom čase to ženy nemali vôbec ľahké, neraz sa vydávali už ako 14-ročné za mužov, ktorých im vybrali rodiny. Či už bol muž omnoho starší, bol alkoholik, podvádzal ich alebo týral, nemohli sa rozviesť, niečo také neprichádzalo do úvahy. Ak žena v nešťastnom vzťahu navyše otehotnela, bolo to hotové peklo a práve v takýchto situáciách bola Zsuzsanna vždy pripravená pomôcť. Ženy k nej neraz priviedla aj náročná finančná situácia, ktorá pred prvou svetovou vojnou postihla mnohé rodiny. Ďalší hladný krk v rodine by jednoducho neuživili.

Ženy túžili po nezávislosti

Zsuzsanna však mala aj svoju temnú stránku. Keď v roku 1914 začala vojna, milióny mužov museli narukovať k armáde. Množstvo z nich sa už domov nikdy nevrátilo. Nagyrév sa navyše premenil na ruský zajatecký tábor a vojnové vdovy sa uchýlili k pomerom so zajatcami, píše All That Is Interesting. Ak aj muž prežil a vrátil sa domov, mnoho žien sa medzičasom osamostatnilo, boli finančne a emocionálne nezávislé.

Ženy si nedokázali predstaviť, že by sa mali vrátiť k predchádzajúcemu životu, zašli si preto po radu k Zsuzsanne a tá mala po ruke „jednoduché“ riešenie. Tým riešením bol arzén, ktorý sa v tom čase bežne pridával do rôznych liekov či do líčidiel. Ženám sľúbila, že za poplatok ich nechceného manžela zbaví a tie boli viac než ochotné zaplatiť jej za to.

Ženy však čoskoro prišli na to, že Zsuzsannine služby nepotrebujú, dokážu si poradiť aj bez nej. Boli ochotné zavraždiť svojich rodičov, aby sa dostali k dedičstvu, otrávili manžela, sokyňu v láske a niektoré sa ohavným spôsobom zbavili aj svojich vlastných detí. Fazekasová spolupracovala so ženou menom Susi Oláhová, ktorá svojho manžela otrávila v čase, keď mala len 18 rokov. Práve ona vystavovala potrebné úmrtné listy pre všetky, aby zahladila stopy. A naozaj sa jej to darilo, úrady celé roky na nič neprišli.

Počet obetí sa môže vyšplhať až k číslu 300

Ako informuje portál Just Criminals, vraždenie dosiahlo v priebehu rokov obludné rozmery. Odhaduje sa, že za obeť týmto ženám padlo možno aj 300 ľudí. 50 tiel bolo exhumovaných a v 46 z nich sa našli stopy arzénu. Medzi vrahyne sa zaradilo najmenej 50 žien, ktoré svojich blízkych otrávili arzénom. Jedna z nich, 45-ročná Maria Kardosová, takýmto spôsobom zavraždila svojho manžela, milenca a následne aj 23-ročného postihnutého syna.

Do dnešného dňa nie je celkom jasné, ako sa napokon anjelov smrti podarilo odhaliť. Nech však na ženy ukázal prstom ktokoľvek, bolo jasné, že hlavný podiel viny niesla na svojich pleciach Zsuzsanna. Tá sa však chcela trestu za každú cenu vyhnúť. Ako píše portál The Vintage News, v čase, keď si po ňu prišla polícia, bola už mŕtva, sama sa otrávila arzénom.

V putách napokon skončilo 34 žien, ale aj jeden muž. 12 z nich bolo odsúdených na doživotie a 8 ľudí odsúdil sudca na smrť. Napokon však boli popravení len dvaja ľudia. Nagyrév však nebolo jediné miesto, kde sa vraždilo. Obete otrávené arzénom sa podľa portálu BBC našli napríklad aj v neďalekej dedine Tiszakurt.