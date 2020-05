Máte vkus ako ikonický režisér Tarantino? Toto je podľa neho ten najlepší film za posledných 10 rokov

Na nový film od uznávaného režiséra a tvorcu Quentina Tarantina si ešte nejaký ten piatok budeme musieť zrejme počkať. Samozrejme, nie je tajomstvom, že aj napriek avizovanému ukončeniu kariéry stále na niečom novom potajomky pracuje, no teraz svoj čas venuje aj sledovaniu iných filmov od svojich kolegov, ku ktorým sa nevedel posledné roky dostať. A opäť pokračuje aj v zostavovaní svojich rebríčkov obľúbených filmov.

Quentin Tarantino je pre niekoho jednou z najdivnejších osobností Hollywoodu. Jeho filmy nezachutia každému, osobitý je aj jeho vlastný vkus, čo sa tvorby iných kolegov z priemyslu týka, no a zvláštne má niekedy aj názory. Práve jeho názory na filmy, ktoré má (resp. nemá) rád však vždy v okruhu jeho základne fanúšikov vyvolávajú záujem. Rovnako ako teraz, informuje web Collider.

Len pred pár mesiacmi sa v zahraničných médiách objavila informácia o tom, že fanúšikom Tarantina sa podarilo odhaliť, že slávny režisér píše inkognito mikro recenzie na staršie filmy. Dlhé roky sa však Tarantino vôbec netají napríklad tým, že si vytvára vlastné filmové rebríčky, v ktorých zhliadnuté snímky zoraďuje podľa rôznych kritérií. To je, samozrejme, normálne a nerobí to len on, ale aj ostatní známi alebo menej známi ľudia.

Názor samotného Tarantina na filmové umenie bol v očiach fanúšikov vždy vnímaný ako akási Biblia toho, čo si pozrieť a čo nie. Slávny režisér posledné roky priveľa času na pozeranie filmov nemal, aj nový koronavírus však zabezpečil, že času má podstatne viac ako kedysi.

Najlepší film poslednej dekády podľa Tarantina

Tarantino ešte v roku 2019 prezradil, že pozeráva filmy vyrobené za posledných desať rokov, pretože chce zostaviť rebríček najlepších filmov poslednej dekády. Pristupuje však k tomu naozaj svedomito a nič nenecháva na náhodu. Zvažuje kvality produkcie, hereckých výkonov, réžie, nápadov a množstvo ďalších premenných. A aj keď kompletnú Top 10 ešte nemá, o prvom a druhom mieste už jasno má. Ktorý je podľa Tarantina ten najlepší film za posledných desať rokov?

Možno to niekoho prekvapí, niektorých možno nie, no stal sa ním úspešný film z roku 2010 Sociálna sieť (The Social Network) o zakladateľoch Facebooku. Túto informáciu prezradil sám Tarantino v rozhovore pre francúzsky Premiere Magazine. A dôvod, prečo si myslí, že tento kritikmi i divákmi oceňovaný film je tým najlepším, čo v kinematografii za posledných 10 rokov vzniklo? Odpoveď Tarantina zrejme neprekvapí.

„Je u mňa na prvom mieste, pretože je najlepší, tak to je,“ povedal v rozhovore.

Na druhom mieste Nolan

Druhé miesto v Tarantinovom rebríčku je už tiež nejaký ten piatok známe. Aj keď stále nepoznáme zvyšok ( čo sa v budúcnosti má zmeniť), na druhom mieste za Sociálnou sieťou režiséra Davida Finchera je snímka Dunkirk od Christophera Noalana. Ani k tomuto výberu slávny a tak trochu čudácky tvorca neposkytol dlhšie vysvetlenie, prečo práve tento film. Je to skrátka podľa neho „podceňovaný majstrovský kúsok“. S tým, samozrejme nemožno nesúhlasiť. Nám v redakcii sa zatiaľ jeho prvé dve miesta taktiež celkom pozdávajú a sme zvedaví na zvyšok rebríčka.