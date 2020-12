Má len 15 rokov, jej intelekt zaujal aj TIME. Ten ju vyhlásil za prvé dieťa roka v dejinách časopisu

Gitanjali Rao však svoj život zasvätila vynálezom. Vynašla aplikáciu, ktorá môže zabrániť kyberšikane, ale aj zariadenie, ktoré dokáže zistiť prítomnosť olova vo vode.

Venuje sa kyberšikane, no i problematike pitnej vody

Gitanjali Rao žijúca v americkom Colorade má ešte len 15 rokov, no už teraz je uznávanou vedkyňou. Na konte má niekoľko vynálezov, ktoré môžu zachrániť tisícky životov, píše portál The Guardian.

Rao sa angažuje v niekoľkých rôznych oblastiach, vynašla napríklad zariadenie s názvom Tethys, ktoré dokáže zistiť, či je voda kontaminovaná a nachádza sa v nej olovo. Zariadenie je ľahko prenosné a jednoducho použiteľné, bezpečnosť vody je teda možné rýchlo otestovať kedykoľvek a kdekoľvek.

Vďaka nej sa zas súčasťou vyhľadávača Chrome stala aplikácia Kindly, ktorá dokáže použitím umelej inteligencie odhaliť kyberšikanu už v skorých štádiách. Nie je teda prekvapením, že prestížny časopis TIME sa za dieťa roka rozhodol vyhlásiť práve Gitanjali.

Vedcom nemusí byť len beloch v strednom veku

TIME vytvoril najprv zoznam 5 000 mladých ľudí vo veku od 8 do 16 rokov žijúcich v Amerike. Neskôr vytvoril zoznam piatich nominovaných, z ktorých bol napokon zvolený víťaz. TIME udelil titul dieťa roka prvýkrát v dejinách od svojho založenia v roku 1923, píše portál Daily Mail.

Rôzne tituly udeľuje časopis od roku 1927. Spočiatku sa volil muž roka, neskôr bola kategória prehodnotená a od roku 1999 sa volí osobnosť roka. Doteraz najmladšou osobou, ktorá titul osobnosť roka získala, bola minulý rok 16-ročná aktivistka Greta Thunberg.

Rao dúfa, že vďaka tomu zbúra do dnešného dňa panujúce stereotypy. V rozhovore s herečkou Angelinou Jolie sa pre TIME vyjadrila, že vedec už nemusí byť len beloch, muž v strednom veku. Vedcom sa môže stať ktokoľvek, nech je akejkoľvek národnosti, pohlavia, či je to dieťa alebo dospelý človek.

Na konte má viacero významných ocenení

Lásku k vede Rao objavila v čase, keď mala ešte len 10 rokov. Veda sa stala jej vášňou a už v roku 2017 ju časopis Forbes zaradil na zoznam Forbes 30 Under 30. V ňom nájdete ľudí, ktorí ešte nemajú ani 30 rokov, no aj tak významným spôsobom menia svet okolo seba. V tom istom roku vďaka vynálezu senzora, ktorý dokáže odhaliť prítomnosť olova vo vode, získala prestížny titul Mladý vedec roka. V roku 2018 zas získala ocenenie od Agentúry na ochranu životného prostredia a prednášala aj na niekoľkých celosvetovo známych konferenciách TEDx.

Pri voľbe dieťaťa roka zaujal porotu z TIME najmä fakt, že Rao má pestrú škálu záujmov. Nevenuje sa len jednej problematike, hľadá riešenia problémov z viacerých oblastí, od spomínanej kyberšikany, cez problémy týkajúce sa pitnej vody, až po krízu, ktorú v posledných rokoch vyvolala čoraz častejšie sa vyskytujúca závislosť na opioidoch.

„Nie je to ľahké, ak nevidíte nikoho iného, ako ste vy. No dá sa to a ak som to zvládla ja, zvládne to aj iný, zvládne to každý. Nesnažte sa vyriešiť všetky problémy sveta, zamerajte sa najprv len na jeden,“ dodáva Rao pre TIME.

Postup je podľa nej jednoduchý, pozoruj svoje okolie, načerpaj nápady vďaka brainstormingu, urob si hĺbkový výskum, vytvor niečo a komunikuj o tom. Mladá vedkyňa v súčasnosti navštevuje školu STEM School Highlands Ranch a dúfa, že v budúcnosti sa bude môcť venovať výskumu genetiky a epidemiológie na univerzite MIT.