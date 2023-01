M1 Abrams je kráľ tankov a ničiteľ T-72: Môže zmeniť priebeh vojny, Američania ich plánujú poslať na Ukrajinu

Nemecko ohlásilo, že na Ukrajinu pošle svoje tanky Leopard 2, ktoré pochádzajú zo skladov. Taktiež nebude, ako ich výrobca, blokovať ich posielanie na Ukrajinu od iných štátov, ako napríklad z Poľska, ktoré na Nemecko už niekoľko týždňov naliehalo, aby poslanie povolilo. Okrem Leopardov sa však na Ukrajine môžu objaviť aj americké tanky Abrams.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje tlačová agentúra SITA, administratíva amerického prezidenta Bidena je údajne pripravená schváliť dodanie tankov M1 Abrams Ukrajine. Rozhodnutie by mohli podľa amerických predstaviteľov oznámiť už dnes, no samotné dodanie tankov by mohlo trvať ešte dlho a to aj niekoľko mesiacov, pri skeptickom pohľade aj dlhšie.

Všetko záleží na tom, aká bude ochota na strane USA. Spojené štáty sa totiž dosiaľ zdráhali poslať na Ukrajinu svoje tanky M1 Abrams, aj keď Zelenskyj o ne často prosí. USA svoju neochotu zdôvodňovali komplikovanou údržbou a logistickými problémami, a tiež zložitejším výcvikom v porovnaní s Leopardmi.

V článku sa dozviete aj: základné informácie o tankoch Abrams;

kedy sa začali vyrábať;

kde boli nasadené a s akou úspešnosťou;

aké sú výhody a nevýhody Abramsov.

Postrach na bojisku

Tank M1 Abrams sa začal vyrábať koncom 70. rokov, s jeho modernou verziou M1A2 sa začalo v roku 1990. Portál military.com ho označuje za najmodernejší tank na svete.

Je nástupcom zastaraného M60 Patton a M1A2 je tankom tretej generácie a hlavným bojovým tankom USA. Vyrába ich General Dynamics Land Systems.

Existujú tri základné sériové verzie (ktoré sa potom ešte delia na ďalšie) a to M1, M1A1 a M1A2. Práve posledná verzia M1A2 predstavuje podstatné vylepšenie, je vybavená najnovšími elektronickými systémami. Dodnes ich vo všetkých verziách bolo vyrobených viac ako 10-tisíc.

Posádku tvoria štyri osoby: veliteľ, strelec, nabíjač a vodič. Na rozdiel od napríklad ruských T-72, ktoré majú automatické nabíjanie a tak posádku tvoria len tri osoby, pri Abrams je potrebný aj nabíjač. Môže sa to zdať ako nevýhoda, avšak ako uviedol v rozhovore pre SME vojenský a bezpečnostný analytik Lukáš Visingr, automatické nabíjanie je pomalšie ako skúsená obsluha, a zásoba munície je v západných tankoch umiestnená mimo posádky, čo zvyšuje šancu na prežitie v prípade zásahu.

Abrams je dlhý takmer 10 metrov, pri započítaní kanónu a verzia M1A2 dosahuje hmotnosť až 63 ton. Dojazd má na úrovni 465 kilometrov, v teréne sa táto hodnota znižuje na takmer 350 kilometrov, v závislosti od podmienok. Disponuje tiež vysokým výkonom až 1120 kW, čo je približne 1 500 konských síl.

Jeho hlavnou zbraňou je kanón Rheinmetall L44 120 mm, teda rovnaký, aký používa aj tank Leopard 2 a ide o osvedčenú tankovú zbraň. Abrams dokáže uniesť až 55 kusov munície v staršej verzii, novšie už iba 40 kusov. Ďalej má ako sekundárne zbrane dva guľomety M240 (7,62×51 mm) a tretí veliteľský M2HB (12,7×99 mm).

Osvedčený časom a ničiteľ T-72

Jeho prvé nasadenie bolo v roku 1991 počas operácie Púštna búrka v Iraku. V hodnotiacej správe amerického Úradu vládnej zodpovednosti sa uvádza, že žiadny z tankov nebol zničený v dôsledku priamej nepriateľskej paľby, a tiež neprišlo ani k žiadnemu úmrtiu posádky v boji. Pritom ich bolo nasadených viac ako 1 800 kusov.