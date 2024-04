Ľudia špekulujú, že povodne v Dubaji boli vyvolané zámernou manipuláciou: Vedci vysvetľujú, ako to bolo v skutočnosti

Niečo podobné Dubaj nezažil niekoľko desaťročí. Ľudia museli opustiť svoje domovy a hľadať bezpečné útočisko. Ulicami sa valila voda. Vznikajú ale špekulácie, že povodne boli vyvolané zámernou manipuláciou.

Záplavy nespôsobila zámerná manipulácia

Ako píše IFL Science, oblasti Perzského zálivu, ktoré sa zvyčajne spájajú s vyprahnutým pieskom, horúčavami a veľkomestami, kde sa bez klimatizácie nedá existovať, nedávno zasiahli záplavy. V utorok spadlo v Dubaji za jediný deň toľko zrážok, koľko zvyčajne napadne za rok a pol, čo spôsobilo záplavy a chaos. Ničivý lejak viedol k vzniku divokých špekulácií o tom, že ho spôsobila zámerná manipulácia – tzv. cloud seeding.

Tento proces zvyčajne zahŕňa rozprašovanie jemných častíc, ako je jodid strieborný, na oblohu. To podporuje tvorbu ľadových kryštálikov, čo zvyšuje pravdepodobnosť zrážok – či už vo forme dažďa alebo snehu. Je dobre známe, že Národné meteorologické centrum Spojených arabských emirátov často využíva techniku cloud seedingu, aby zmiernilo problémy so suchom.

Neexistuje ale žiaden dôkaz o tom, že by táto technika bola využitá aj pred záplavami. Meteorológovia si myslia, že udalosť v Dubaji súvisí so širšími poveternostnými podmienkami a javmi. Extrémne zrážky sú výsledkom búrkového konvektívneho systému – série stredne intenzívnych búrok spôsobených mohutnými búrkovými mrakmi, ktoré vznikajú, keď teplo vyťahuje vlhkosť do atmosféry.

Konšpiračné teórie

„Neexistuje žiadna technológia, ktorá by dokázala vytvoriť alebo dokonca takto výrazne modifikovať takýto druh zrážok. Okrem toho sa v tejto oblasti v poslednom čase neuskutočnili žiadne operácie na ovplyvnenie dažďa,“ vysvetlili odborníci. Túto informáciu potvrdilo aj Národné meteorologické centrum. „Jedným zo základných princípov cloud seedingu je, že sa musíte zamerať na oblaky v ranom štádiu pred dažďom. Ak nastane silná búrka, potom je už neskoro,“ dodáva.

Navyše, podobné operácie v silných búrkach by mohli ohroziť bezpečnosť ľudí. Cloud seeding sa často stáva obľúbenou témou konšpirátorov. Vo februári tohto roku bol pilotný program zahŕňajúci cloud seeding v Kalifornii obvinený z dvoch veľkých búrok, ktoré zasiahli južné časti štátu a vyvolali záplavy a zosuvy pôdy. Odborníci aj v tomto prípade poukázali na to, že niečo také je nemožné.