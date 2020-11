Ľudia s touto vlastnosťou zarábajú viac. Nové poznatky odborníkov zrejme mnohých nepotešia

Ukázalo sa totiž, že trpezliví ľudia zarábajú viac peňazí a dokážu si viac našetriť. Aj z dlhodobého hľadiska sú na tom o niečo lepšie ako tí ľudia, ktorí trpezlivosťou príliš neovplývajú.

Trpezliví ľudia zarábajú viac

Iste ste už aj vy párkrát v živote počuli, že trpezlivosť ruže prináša. Zdá sa však, že nielen ruže, ale aj peniaze. Už od útleho veku nás rodičia učia, že ak si niečo chcem kúpiť, musíme si na to najprv nasporiť dostatok peňazí. Ako informuje ECONtribute, odborníci sa rozhodli vykonať prieskum, do ktorého bolo zahrnutých viac ako 80 000 ľudí zo 76 krajín sveta. Ekonóm Thomas Dohmen sa vyjadril, že mnohí z nás si neuvedomujú, aká dôležitá je trpezlivosť. Čím je totiž človek viac trpezlivý, tým viac zarobí.

Portál Phys píše, že práve trpezlivosť, resp. jej nedostatok, vysvetľuje až 40 percent rozdielov v priemernom príjme na hlavu medzi jednotlivými krajinami, ktoré boli do prieskumu zapojené. Zaujímavosťou je, že od rovníka sú smerom na sever ľudia trpezlivejší, zatiaľ čo smerom na juh trpezlivosti akosi ubúda.

Rozdiely sú jasne viditeľné nielen medzi jednotlivými krajinami, ale aj v rámci krajín. Napríklad v krajine, kde sú obyvatelia trpezlivejší, žije v priemere viac jedincov s vyššou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Títo obyvatelia sú na tom finančne lepšie ako tí menej trpezliví.

Dôležité je vzdelávanie

Trpezliví ľudia zvyčajne investujú viac času do svojho vzdelania, sú produktívnejší a dokážu usporiť viac peňazí. Už predošlé výskumy ukázali, že netrpezliví ľudia zvyčajne viac prokrastinujú, venujú menej času vzdelaniu, majú v priemere horšie známky v škole či ľahšie prepadávajú nebezpečným návykom, ako sú napríklad drogy.

Málokto sa však doteraz venoval skúmaniu toho, ako netrpezlivosť vplýva na ekonomickú situáciu ľudí a to aj napriek tomu, že práve trpezlivosť je jedným z hlavných faktorov prispievajúcich k vyššej produktivite. Tá zas často rozhoduje o príjme človeka.

Vedcom sa zatiaľ nepodarilo zistiť, prečo sú niektorí ľudia trpezliví viac, iní zas menej. Isté však je, že na trpezlivosť ľudí vplývajú rôzne faktory, ako napríklad politická stabilita či vzdelanie. Navyše, dôležité je aj to, do akej rodiny sa človek narodí. Ukázalo sa totiž, že vzorce správania sa do istej miery prenášajú z generácie na generáciu.

Na záver odborníci dodávajú, že pre celkovú ekonomiku je výhodnejšie, ak sú ľudia trpezliví a hľadia aj na dlhodobé ciele, nielen na okamžité uspokojenie potrieb a túžob. Je preto dôležité, aby súčasťou vzdelávania o financiách boli aj informácie o tom, aká dôležitá je trpezlivosť. Mimochodom, vedeli ste, že aj trpezlivosť sa dá naučiť?